Andreea Marin a rupt tăcerea despre problemele cu inima. Care este starea de sănătate a vedetei: "Simţeam că nu mai am aer"

Semnele care au îngrijorat-o pe Andreea Marin au fost simptomele tot mai dese, pe care le avea. Simţea că nu mai are aer, nu putea respira normal şi a decis să meargă la medic.

„Am avut anumite simptome care m-au pus pe gânduri. De pildă, în momentele de liniște, deci după o zi, să zicem, dificilă, când mă așezam în pat, cu fața în sus, simțeam că nu mai am aer. Or, eu sunt o fire sportivă, sunt un om energic, precum mă știți. Aș fi putut să înțeleg o excepție dintr-o zi stresantă, dar când lucrurile s-au repetat, deja mi-am pus întrebări.

Nu e deloc comod să simți că respirația ta nu e așa cum trebuie. Am fost la domnul doctor implicat în proiectul de Telemedicină și am purtat un aparat atașat pe corp câteva zile, aparat ce transmitea în centrul de Telemedicină parametrii mei vitali, care erau urmăriți aici.

Am înțeles în final – și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta! – că nu este nimic grav, dar că, într-o lume stresantă, precum cea în care trăim, cu un ritm alert, precum cel pe care eu l-am ales pentru mine, e mare nevoie de moderație, înainte de toate. Că nu medicamentele au ceva de rezolvat aici, cât felul în care alegi să îți trăiești viața. Așa că am grijă: am luat-o mai ușor”, a declarat Andreea Marin, conform libertatea.ro.

Se pregătește să devină mămică din nou

Andreea Marin își dorește să mai aibă încă un copil și este convinsă că acest lucru se va întâmpla curând. Vedeta aspira la o nouă sarcină, pe cale naturală și elimină pentru moment adopția.

Fosta prezentatoare tv are o relație ce durează de trei ani, alături de Adrian Brâncoveanu. Cei doi formează un cuplu fericit și privesc viitorul cu speranță. Ei nu sunt căsătoriți, dar asta nu îi impiedică să se gândească la un viitor împreună și la o familie mai numeroasă. Iubitul Andreei se înțelege de minune și cu Violeta, fetița pe care vedeta o are din mariajul cu Ștefan Bănică.

Noul membru al familiei este dorit de toată lumea, chiar și de Violeta, cu atât mai mult de Adrian. „Îmi mai doresc un copil, dar și Dumnezeu trebuie să fie cu mâna pe umărul meu. Da, mi-aș dori, sunt deschisă. Nu am ajuns să renunț la dorința de a mai avea un copil pe care să îl fac pe cale naturală”, a declarat, pentru Libertatea, Andreea Marin.