Andreea Marin, în lacrimi! "Aflăm o grămadă de veşti care nu ne bucură"

Andreea Marin a vorbit la GÂândul Live despre stare în care se află România și despre cât de necesar este ca toată lumea să înțeleagă implicațiile acestei probleme, să fie responsabil și să ajute sistemul medical.

"Am devenit foarte pragmatică zilele astea. Parcă nu mai am timp de poezie, deși ne echilibrează, dar logica este că acum trebuie să facem treabă. Numai asta văd. Ne culcăm la 3 noaptea, ne documentăm, aflăm ce e de făcut, aflăm o grămadă de vești care nu ne bucură. Simt că sunt un grăunte într-un univers care are nevoie de ajutor. Simt neputința de a face mai mult. Numai împreună căpătăm putere. E nevoie și de rațiune, pragmatism. Lucrurile cresc de la zi la zi. Vedem din păcate ce se întâmplă. Sunt lecții pe care le avem de învățat de la alții. Despre asta e vorba, ce avem de făcut? Am mii de mesaje pe FB, unii spun că să ajute statul, cei care au pensii speciale, cei cu bani. Oameni buni înțelegeți acum e vorba despre fiecare dintre noi. Veți înțelege cât de importantă e solidaritatea celorlalți. Fiecare zi fiecare oră în care putem opri lucrurile trebuie să fie prețioasă. Luăm lecții dureroase de la Italia", a spus Andreea Marin.

Vedeta a mai vorbit despre campania pe care a pornit-o și prin care toată lumea poate să ajute donând doar 2 euro: "E foarte important că există în România 12,8 milioane persoane care au abonamente și cartele electronice active. 22 milioane de telefoane sunt în țară. Am pornit o campanie în care minima contribuție este de 2 euro. Dacă ai bani de țigări, în zilele astea, pe care ar trebui să le lași, înseamnă că ai 2 euro să ajuți. 25.000 de oameni au donat. Cât mai e până la acele milioane? Care stau pe canapea și se gândesc că nu pot face nimic? Mi-ar fi rușine doar să cer și să nu pun umărul. Noi nu dormim de 10 zile, stăm în casă cu copii, dar nu avem timp să vorbim cu ei, deoarece suntem pe telefoane. Se întâmplă totul din voință proprie, nu avem o datorie specială, dar am sentimentul că trebuie să fac tot ce trebuie să fac".