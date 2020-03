Virgil Musta: REGULILE SIMPLE pentru a evita infectarea cu CORONAVIRUS. Medicul a vindecat cei mai mulţi INFECTAŢI

Virgil Musta a prezentat pe pagina sa de Facebook regulile care ne pot feri de coronavirus.

1. Virusul are o contagiozitate foarte mare, adica se poate contamina un numar mare de persoane care intra in contact cu o persoana cu COVID-19. Din acest motiv, este estential in primul rand sa evitam contactul cu diverse persoane in aceasta perioada.

Virgil Musta, medicul care a vindecat 47 de oameni la Timişoara, face un ANUNŢ TERIBIL. Previziuni SUMBRE pentru România

2. Purtati masca (sper sa inceapa sa fie disponibile pentru toata lumea cat mai repede).

Dar trebuie sa stiti ca masca nu va protejeaza foarte mult impotriva contaminarii cu Covid 19, ci mai degraba impiedica transmiterea de la persoanele ce poarta masca la celelalte, dar este foarte important si acest lucru pentru ca nu stim care suntem contaminati si care nu. Masca chirurgicala (acea albastra) este de unica folosinta, adica puteti sa o purtati maxim o zi, de preferat sub 4 ore. Daca insa o scoateti sau o umeziti, trebuie sa o schimbati.

Insistati ca oamenii pe care ii cunoasteti sa poarte masca pentru a se proteja pe ei si pe voi.

Daca nu se gasesc masti, puteti improviza. Puneti in fata gurii si nasului (pe care trebuie sa le acoperiti pentru ca protectia sa fie eficienta) un sal, fular, guler de schi, baticuri etc. si nu le purtati tot timpul, ci doar cand sunteti intr-o zona in care exista posibilitatea sa trasmiteti sau sa primiti virusul. Cand ajungeti acasa spalati masca improvizata , iar daca puteti, ar fi ideal sa o fierbeti si sa o calcati la temperatura mare (depinde de material). Daca nu aveti aceasta posibilitate, folositi mai multe masti improvizate si lasati masca care este posibil sa fie contaminata la aer sau in saci, cateva zile, timp in care virusii pot muri.

3. Nu stati fata in fata cu cineva la o distanta mai mica de 2 m si mai putin de 15 minute ca durata.

4. Aerisiti bine camera in care locuiti sau va desfasurasi activitatea de cat mai multe ori posibil. Astfel scadeti concentratia virusului in aer.

5. Tusiti sau stranutati la nivelul cotului.

6. Manusile te protejeaza, dar reprezinta si o mare capcana, deoarece crezi ca daca ai manusi nu te contaminezi. Daca manusa este contaminata si pui mana pe fata, te contaminezi. Manusa te protejeaza daca o porti in zone potential contaminate, iar cand iesi din aceste zone, sa o scoti, o arunci si te speli bine pe maini. Daca nu o arunci, devine sursa de contaminare. Ai grija si unde o arunci, pentru ca poti contamina acea zona.

De fapt, masura principala este sa nu duci mana la fata (cu sau fara manusa) si sa te speli de cat mai multe ori pe maini cu apa si sapun, cel putin 20 sec, astfel incat sa frecati bine toata suprafata ambelor maini si intre degete.

7. Dezinfectati des manerul usiide la intrarea in casa sau din incaperile unde lucrati.

8. Pentru a evita contaminarea prin haine, cand ajungi acasa, dupa ce te-ai spalat pe maini, te dezbraci de hainele de strada, le pui pe balcon sau intr-un loc prestabilit, care sa poata fi dezinfectat si poti face un dus sau dupa ce te speli din nou pe maini, te imbraci in hainele de casa.

Hainele de strada este bine sa le lasi 24-48 de ore, daca nu le poti dezinfecta sau calca la temperatura mare.

9. Pentru a evita contaminarea prin talpa pantofului. S-a constatat mai nou ca acest virus este rezistent pe sol, iar in zonele unde sunt multe persoane contaminate sau unde se scuipa pe jos, pe sol se gasesc o cantitate mare de virusi. Este unul din motivele pentru care apar noi si noi cazuri, deoarece talpa pantofului este contaminata. Din acest motiv recomand ca la intrarea in casa sa aveti doua presuri, unul in exterior si altul in interior. Cel din exterior sa fie imbibat in solutie de clor. De pe primul pres treci pe al doilea, te descalti s iti pui pantoful in acelasi loc zilnic, undeva langa intrare, pe o suprafata ce poate fi dezinfectata cu clor. NU UMBLA iN ACEIASI PANTOFI AFARA SI IN CASA!

10. Pasi recomandati cand ajungem acasa:

a. inainte de a intra, daca avem manusi, le dam jos si le punem intr-o punga pe care o sigilam si aruncam la cosul de gunoi de afara.

b. stergem talpa pantofului de presul din exterior imbibat cu clor

c. Intram in casa

d. Ne descaltam si punem pantofii de strada in acelasi loc, dar sa nu fie acela in care tinem pantofii de casa

e. Luam pantofii de casa

f. Ne spalam bine mainile

g. Ne schimbam hainele si le izolam pe cele de strada

h. Dezinfectam clanta sau intrerupatoarele, cheile, telefonul sau alte obiecte folosite

i. Ne spalam din nou pe maini

j. Aerisim des incaperea

Daca ne cream un automatism pentru a urma acesti pasi, ne va putea feri de boala, sa nu uitam ca poate fi o batalie pe termen mai lung si orice amanunt poate conta.

11. Virusul se elimina din organismul omului bolnav prin:

– aerul expirat

– materiile fecale (scaun)

Deci trebuie sa intrerupem aceste 2 verigi din lantul de transmitere.

12. Boala evolueaza sever in special la persoanele cu risc: batrani peste 65-70 ani , persoane cu boli cronice care nu sunt tinute sub control, cum ar fi diabet zaharat, obezitate, boli cronice de plamani (astm bronsic, BPCO), boli cronice cardiace ( HTA, cardiopatie ischemica,etc), boli cronice de ficat (ciroza hepatica), boli autoimune, neoplazii. Procentul de deces la aceste persoane poate fi mare.

Marea majoritate a persoanelor sub 60 ani, care nu au patologii asociate fac forme usoare sau, chiar daca fac forme mai severe, procentul de deces la acestea este foarte mic. De aceea, este justificata sa fim ingrijorati pentru persoanele cu risc. Trebuie sa ne concetram sa-i protejam pe acestia cu actiuni concrete.

13. Pandemia a aparut datorita faptului ca acest virus este unul nou, pentru care oamenii nu au imunitate (deci nu au cum sa se apere initial). Epidemia incepe sa se stinga in momentul in care peste 60% din oameni se imunizeaza. Imunizarea se poate face pe doua cai:

1. prin boala (facand boala)

2. prin vaccinare

Cine este medicul care a vindecat cei mai mulţi români infectaţi cu coronavirus. Acesta este tratamentul pe care l-a folosit

Cum inca nu avem vaccinul, putem avea doua directii strategice de actiune:

1. Sa protejam batranii prin izolare totala, iar restul sa faca boala, se imunizeaza si incetul se stinge epidemia. Aceasta strategie are dezavantajul ca trimitem la lupta tinerii, care in mod normal fac forme mai usoare, dar exista si aici un risc, mai mic, de evolutie nefavorabila.

2. Sa ne protejam cu totii cat mai bine, dar mai ales batranii, ca sa castigam timp pana apare vaccinul, cat si pana apare un tratament dedicat acestei boli.

Foarte probabil ca un vaccin eficient nu va aparea inainte de sfarsitul anului. Bineinteles ca o strategie de izolare pe termen mai lung are dezavantajul ca produce consecinte economice extrem de negative pentru foarte multe domenii si pentru foarte multi oameni.

Nu este deloc usor sa se gaseasca strategia ideala, important este totusi sa luam masurile necesare pentru a permite sistemului nostru de sanatate sa nu fie coplesit si sa functioneze in parametri optimi, pentru ca toti cei care necesita cu adevarat asistenta medicala calificata sa poata beneficia de ea.

In caz contrar vom avea soarta Italiei.

Saptamana aceasta este una decisiva, una in care trebuie sa actionam eficient, in masa! Altfel, la sfarsitul saptamanii cazurile care vor necesita spitalizare pot fi atat de multe, incat se va instala rapid panica, va fi foarte greu sa se mai faca ceva coordonat si fiecare va incerca sa actioneze individual sa incerce sa se salveze cumva.

TREBUIE EVITAT CU ORICE PRET ACEST SCENARIU pentru ca sansele de reusita pe cont propriu, mai ales in cazurile care conduc la complicatii sunt foarte mici.

Daca nu constientizam ACUM, in masa, ca nu e de joaca, daca inca ne credem mai presus de ceea ce se intampla in Italia (si nu numai), peste foarte putin timp poate fi prea tarziu, putem pierde pe multi dintre cei dragi.

Dar, hai sa folosim acest timp si sa actionam impreuna in fiecare dintre zilele care urmeaza!

Este nevoie de coeziune sociala, de implicare a cat mai multor oameni si instituti ale statului in mod coordonat, astfel incat, cel putin pe plan local unde actionam noi, sa castigam acest razboi, limitand cat mai mult posibil pierderile, chiar fara pierderi daca se poate.

Concret, cu ce putem incepem fiecare dintre noi:

1. Sa ne evaluam riscurile personale si familiale:

– unde si in ce situatie ne putem imbolnavi ?

– cui putem da boala ?

– aplicam masurile de preventie cat mai complet si cat mai corect posibil?

– intram intr-una din categoriile de risc ?

– de unde putem cere ajutor?

– cui putem oferi ajutor?

2. Sa vedem cum ne putem implica la nivel individual cat si colectiv (pentru ca multe masuri colective ne vor proteja si individual)

3. Sa respectam cu strictete regulile si recomandarile. Tinem aproape, desi pastram distanta!