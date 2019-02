Andreea Marin, mărturisiri incredibile după OPERAŢIA la COLOANĂ. Cum a aşteptat BIOPSIA şi de ce îşi simte corpul AMORŢIT VIDEO

Andreea Marin a revenit în sala de sport după recuperare.

"Ne revenim dupa o perioada in care eu am facut sport mai lent pentru ca am avut o operatie cervicala si domnul profesor are grija de mine, sunt 99% recuperata. Nu o sa ma plang. Nu e nici prima operatie pe care o fac. Am depasit degetele de la o mana la numarul de operatii, asta e viata. Nu cred ca exista sprotivi care sa nu fi avut vreo interventie. Eu fac performanta in viata. Stresul si varsta isi spun cuvantul. Am 44 de ani. Am stat la pat cat trebuia sa stau la pat, apoi doctorul Zamfirescu a zis sa ma ridic dupa cateva zile de stat in pat si iata-ma la treaba", a declarat Andreea Marin.

"Pilates este o coordonare intre minte, respiratie si corp. Aici te gandesti exact la miscarea pe care o faci. Este si un soi de meditatie, faci lucrurile asa cum trebuie sa fie facute si mai obtii o alungire a corpului si bineinteles pentru o femeie e elegant, nu? Eu incep ziua cu miscare. Altii fac la finalul zilei. Eu pentru ca am o activitate care imi permite sa imi fac singura programul imi pun orele de cardio si apoi pilates dimineata. Toata ziua este energica, te simti mult mai bine in pielea ta", a mai spus "Zâna".

Andreea Marin a vorbit şi despre ntervenţia chirirgicală, când a fost nevoie de o biopsie.

"M-a pus pe ganduri pentru ca a fost nevioe de o biopsie si cand astepti rezultatul nu dureaza o zi, doua, ci mai mult decat atat, dar ii multumesc lui Dumnezeu ca lucrurile au mers bine. Sunt si un om optimist, asta ajuta foarte mult la modul de a privi lucrurile in viata, pana in ultima secunda, chiar daca intr-o situatie de viata nu se intrezaresc solutii, daca vad o bresa unu la suta o caut pana o gasesc", a spus Andreea Marin.

"Perioada aceea intre operatie si rezultat nu a mai fost chiar atat de vesela... pentru toata lumea este un stres, chiar daca parea ok, operatia nu a fost atat de usoara, sunt multe tesuturi si disectia a fost dificila si am avertizat-o ca ar putea ramane cu cateva zone amortite cateva luni de zile", a spus doctorul care a operat-o pe vedetă.

"Ceea ce se intampla inca, inca sunt putin amortita, cu cat am facut mai disciplinat sportul si recuperarea cu atat am fost mai bine, probabil miscarea, circulatia sangelui in zona, ajuta, dar e clar ca miscarea m-a ajutat sa ma recuperez mai repede", a mai adăugat Andreea Marin.