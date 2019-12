Andreea Raicu a anunţat că are un nou partener. Fanii au reacţionat imediat când l-au văzut:"Nu se poate"

Andreea Raicu a postat o fotografie alături de Cătălin Măruță în descrierea căreia a spus care este noul proiect în care este deja implicată, scrie playtech.ro.

Majoritatea gospodinelor cunosc iubitul concurs organizat în cadrul emisiunii La Măruță. Acestea se întreg în rețete care mai de care mai gustoase și inovatoare pentru a putea pune mâna pe cozonacul de aur. Acum, Raicu face și ea parte din echipa de la Pro Tv, dar este vorba despre cei care vor fi parte a misiunii celui mai aspectuos brad de Crăciun, al doilea element important în această perioadă. „Cea de-a 19 a ediție a Festivalului Brazilor de Crăciun am un nou partener pe scena" a scris Andreea Raicu.

„Nu se poate!", „Sunteti minunati!", „Așa-i că prima întrebare a lui Măruță când v-ați revăzut a fost eterna „ai iubit?", au fost doar câteva din comentariile prietenilor fostei prezentatoare de televiziune de pe o rețea de socializare.

Din păcate, Andreea Raicu a avut noroc, se pare, doar pe plan profesional. Deși a fost implicată în câteva relații de lungă durată, nu puține la număr, sfârșitul lor a fost inevitabil.

„Nu am ştiut să-i arăt unui bărbat că văd micile lucruri pe care le face pentru mine şi asta pentru că mi se părea normal să le facă. Mi se părea normal, spre exemplu, ca un bărbat să şteargă praful sau să se ducă la supermarket şi nu simţeam nevoia să-i ofer un premiu pentru asta sau să-l laud. Dar adevărul e că oricărui om, şi mai ales bărbaţilor, le place să fie lăudaţi pentru ideile şi acţiunile lor, chiar dacă sunt minore. Am observat cât de important e acest gest aparent insignifiant atunci când am început să o fac", spunea

Andreea Raicu.