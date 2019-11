Andreea Raicu, dezvăluiri cutremurătoare din copilărie. Cum era UMILITĂ chiar de TATĂL EI

Andreea Raicu și-a deschis sufletul și a mărturisit fanilor că, în trecut, a avut parte de umilinţe greu de suportat din partea tatălui ei.

"Din dorința de a mă motiva, tatăl meu folosea o metodă pe care o considera mobilizatoare. Ori de câte ori făceam ceva greșit sau nu mă ridicam la nivelul așteptărilor, mă umilea – lucru destul de des întâlnit la părinții din aceeași generație cu el. Reacția lui mă făcea să mă simt cumplit și să dezvolt moduri prin care să mă autosabotez de fiecare dată când credeam că nu voi reuși să demonstrez că sunt suficient de bună. Orice copil își dorește să se simtă în siguranță, cred că este una dintre nevoile primordiale pe care le avem. Din cauza felului în tatăl meu mă trata, nu l-am simțit ca pe un sprijin. Ca fată, îți dorești ca tatăl tău să te vadă, să te asculte, să te susțină și să te iubească necondiționat, indiferent de prostioarele pe care le faci. Știu că deși tata mă iubea enorm, chiar și atunci când făceam lucrurile bine nu știa cum să îmi arate grija și iubirea pe care le avea pentru mine. Asta a dezvoltat în mine masca dominatorului care nu este atins de nimeni și de nimic", a scris vedeta pe blog.

Andreea Raicu, MOTIVUL REAL pentru care nu s-a măritat până la 42 DE ANI. Lista bărbaţilor celebri cu care S-A IUBIT

Andreea Raicu a vorbit şi despre căsătorie.

"Mi-aş dori un bărbat cu care să mă conectez uman, cu care să am ce să discut. Recunosc că m-a bântuit fiorul măritatului. Toată lumea mă întreba când mă mărit, când fac un copil. Ajunsesem să consider că este o problemă a mea că nu am făcut asta. Călătoria în India m-a făcut să înţeleg că nu despre asta e vorba. Puteam să mă mărit până acum de o grămadă de ori. Eu am nevoie de timp cu mine, de câteva ore în care să nu văd pe absolut nimeni. Să stau în casă, să merg în parc. Nu avem niciun drept de proprietate a niciunui om. Nu avem niciun certificat care să ateste asta. Cum să-i spun cuiva nu pleci? Căsătoria este rezultatul unei relaţii fericite, nu un scop în viaţă. Cel puţin pentru mine", a spus Andreea Raicu.