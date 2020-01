Andreea Raicu a devenit BUNICĂ. Vedeta a dat marea veste: "A fost un cadou minunat" FOTO

Andreea Raicu i-a fost cu adevărat sprijin Mariei, căreia i-a oferit toată afecțiunea ei. Iată mesajul emoționant pe care l-a scris vedeta pe blog, la sfârșit de an!

Andreea Raicu, dezvăluiri cutremurătoare din copilărie. Cum era UMILITĂ chiar de TATĂL EI

"Parca o vad pe micuta Maria care ma astepta in urma cu 15 ani la usa centrului Macrina cu bagajelul facut. Stia ca vin in Ajunul Craciunului sa o iau pentru doua saptamani, cat dura vacanta, zile care aveau sa ne schimbe viata amandurora. Cu cateva zile inainte de Craciunul din acel an, am mers impreuna cu colegii de la Prima TV sa ducem cateva cadouri copiilor la Centrul Macrina de care avea grija Parintele Gabriel.

A fost minunat. Ne-au cantat, ne-au rasfatat cu bucuria lor atat de autentica. Toti erau foarte fericiti si, incet-incet, ne-am imprietenit. Pentru ca am observat ca una dintre fetite era destul de timida, m-am dus sa vorbesc cu ea. S-a lipit de mine si nu a vrut sa imi mai dea drumul, asa ca am tinut-o in brate pana in momentul plecarii. Au alergat dupa noi la poarta, nu voiau sa ne mai lase sa plecam.

I-am intrebat daca pleaca undeva de Craciun. Unii dintre ei, cei care mai aveau parinti, urmau sa plece acasa. Fetita timida pe care o tinusem in brate s-a uitat in ochii mei si mi-a zis ca nu pleca nicaieri. Cred ca era singura care ramanea la centru.

M-am bucurat enorm pentru ca stiam ce va insemna asta pentru ea. Asa ca, in cele cateva zile ramase, m-am dus si am cumparat tot ce m-am gandit ca i-ar placea, ce ar bucura-o si ar face-o sa simta cu adevarat Craciunul. I-am cumparat haine, rochii de printesa, pantofi, cizme, ghete, jucarii, bijuterii, dulciuri... tot ce m-am gandit ca mi-a placut mie cand eram mica.

In seara de Ajun, ma astepta la usa centrului, fiind ferm convinsa ca nu voi reveni, iar cand m-a vazut, nu ii venea sa creada. Am crezut ca lesina de bucurie, acea bucurie cu adevarat autentica a unui copil de 5 ani, care m-a facut sa ma simt incredibil', a scris Andreea Raicu.

Cele două au petrecut Sărbătorile împreună, iar vacanța a făcut-o pe micuță să se simtă cu adevărat iubită.

Andreea Raicu, MOTIVUL REAL pentru care nu s-a măritat până la 42 DE ANI. Lista bărbaţilor celebri cu care S-A IUBIT

De atunci, Maria a făcut parte din viața Andreei Raicu. Opt ani, cele două au fost nedespărțite, până de Maria a plecat de la centru, undeva lângă Constanța, alături de mama ei. Când s-au revăzut, după niște ani, Andreea Raicu a avut o surpriză de proporții: Maria a devenit mamă!

"In timp, am aflat ca a adus pe lume o fetita si ca locuieste in Constanta.

Anul trecut, Craciunul ne-a facut un cadou minunat si ne-a adus din nou impreuna. Ne-am scris, ne-am auzit la telefon, am impartit poze si multe aminiri. Mi s-a facut atat de dor de ea incat pe 30 decembrie am plecat la Constanta sa o vad, dupa 6 ani.

A fost atat de frumos. Legatura era acolo, nu se pierduse deloc. Micuta Maria crescuse, dar in bratele mele era la fel de mica.

Ieri ne-am vazut din nou. De data acesta a venit ea la mine si am petrecut o zi intreaga impreuna acasa, unde a crescut, in camera ei, in toate locurile care erau la fel pentru ea. Am mers impreuna la aceeasi piata, am gatit impreuna si am povestit si ne-am uitat la poze.

Nu ne venea sa credem cum a trecut timpul si prin cate am trecut. Nu au fost numai lucruri frumoase, dar am avut intelepciunea sa trecem peste ele si sa nu pierdem aceasta legatura. Ne-am fi dorit sa nu se mai termine ziua. Totul era atat de autentic si de frumos.

A fost un cadou minunat pentru amandoua, pe care imi doresc sa ni-l facem in fiecare Craciun.

Chiar daca nu am un copil, cred ca micuta Maria m-a facut sa simt ce inseamna sa fii mama macar si pentru cativa ani", a mai scris Andreea Raicu.