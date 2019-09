Andreea Raicu, MOTIVUL REAL pentru care nu s-a măritat până la 42 DE ANI. Lista bărbaţilor celebri cu care S-A IUBIT

Andrea Raicu a vorbit despre motivele pentru care nu a fost niciodată la un pas să se căsătorească, deși a bifat câteva relații serioase cu bărbați celebri de la noi.

"Mi-aş dori un bărbat cu care să mă conectez uman, cu care să am ce să discut. Recunosc că m-a bântuit fiorul măritatului. Toată lumea mă întreba când mă mărit, când fac un copil. Ajunsesem să consider că este o problemă a mea că nu am făcut asta. Călătoria în India m-a făcut să înţeleg că nu despre asta e vorba. Puteam să mă mărit până acum de o grămadă de ori. Eu am nevoie de timp cu mine, de câteva ore în care să nu văd pe absolut nimeni. Să stau în casă, să merg în parc. Nu avem niciun drept de proprietate a niciunui om. Nu avem niciun certificat care să ateste asta. Cum să-i spun cuiva: "Nu pleci!". Căsătoria este rezultatul unei relaţii fericite, nu un scop în viaţă. Cel puţin pentru mine", a declarat Andreea Raicu.

Prima relație mondenă a Andreei Raicu a fost cu Cristi Chivu, în urmă cu 12 ani, pe când avea doar 25 de ani. Dragostea s-a stins după doar un an, apoi a urma o scurtă relație cu Tudor Vasile, fiul fostuluzi premier Radu Vasile. Și aici treburile s-au terminat rapid, căci în viața Andreei Raicu urma să apară Tudor Chirilă, alături de care s-a iubit doi ani. La un an distanță de la despărțire, Andreea Raicu s-a cuplat cu Horia Tecău, alături de care a avut o relație cu timp de un an. Între timp, vedeta a mai bifat relaţii de scurtă durată cu alţi bărbaţi mai puţin celebri, dar cunoscuţi în lumea mondenă din Capitală.