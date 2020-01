Andreea Raicu a suferit de singurătate! Vedeta a vorbit pe larg despre tot. "Eram obligată să mă simt fericită"

Andreea Raicu, antreprenor, a crescut în atenția publică. Acesteia i-au fost urmărit ieșirile, dar şi relațiile. Acum, vedeta, a descoperit un stil de viață sănătos, un concept în care crede și în jurul căruia și-a dezvoltat o afacere. Aceasta a scris mai multe articole pe tema singurătăţii, în care mai multe persoane s-au regăsit.

„Într-adevăr, am simțit nevoia să scriu mult despre acest subiect, pentru că m-am confruntat cu el de destul de multe ori și este incredibil impactul pe care îl are asupra celor din comunitatea andreearaicu.ro. Deși trăim într-o lume în care avem senzația că suntem conectați, suntem, de fapt, extrem de singuri. Noi ajungem să ne povestim despre ceea ce facem, despre ce ne cumpărăm sau unde mergem și mai puțin despre ceea ce simțim. Prin intermediul articolelor și activității pe social media pe care o am în ultimii ani, încurajez foarte mult oamenii să vorbească despre ceea ce simt și primesc niște mesaje absolut impresionante, în care oamenii au curajul și au spațiul în care să spună ceea ce simt. Practic, astăzi, când ne întâlnim cu cineva și îl întrebăm ce face, primul lucru pe care simte nevoia să îl spună este ce a făcut efectiv, cu ce s-a mai ocupat, și nu ceea ce a simțit. Asta pentru că nu avem spațiu, nu suntem acceptați, oamenii nu sunt interesați de ceea ce simțim noi, ci de ceea ce facem și ce am mai obținut. Este extrem de trist că ajungem să ne însingurăm, pentru că, până la urmă, noi căutăm conexiunea emoțională și mai puțin alăturarea socială. Pentru că nu găsim această conexiune, ne însingurăm." , povesteşte Andreea Raicu.

Antreprenoarea a povestit cum s-a confruntat cu această problemă, cum a fost obligată să fie fericită de către societate şi cum s-a confruntat cu momente în care nu se simţea în largul ei. Mai mult decât atât, aceasta adaugă faptul că în mare parte fotografiile postate pe internet sunt o minciună, acestea nu ilustrează realitatea ci doar ceea ce se doreşte persoana respectivă să facă public.

„Ajungi să crezi că dacă ai lucrurile astea minunate despre care societatea spune că dacă le ai ești fericit, eram cumva obligată să fiu fericită și asta mă făcea să fug de căutări, de a înțelege de ce poate uneori am momente în care nu mă simt bine. Cred că de multe ori ne e frică să ne ducem către noi și atunci ne găsim tot felul de activități care ne fac să nu mai simțim ce este în interiorul nostru. Și asta ne face să fim din ce în ce mai singuri, mai deprimați, mai anxioși și asta ne face să nu ne dorim să ne mai conectăm cu alți oameni. Apoi ieșim în lume sau ne uităm pe Instagram sau pe social media și vedem că toată lumea e fericită și noi nu. Chiar zilele trecute am vorbim cu o prietenă care a divorțat și care are o viață foarte zbuciumată în urma divorțului și care mi-a spus: mă uit pe Instagram și văd femei și familii fericite. I-am spus că e o minciună, fotografiile sunt o miciună. Asta ne facem să ne simțim din ce în ce mai singuri, pentru că nu vrem să ieșim în afară cu problemele și cu felul în care ne simțim într-o societate în care pare că toată lumea este fericită."

"Depresia este foarte vicleană, se instalează fără să îți dai seama și nu te gândești că ar putea să ți se întâmple ție." , adaugă aceasta.

Andreea Raicu a abordat şi subiectul singurătăţii în cuplu, iar din experienţa personală aminteşte că acest sentiment este cumplit. "Există și singurătate în cuplu, am trecut prin asta și este cumplit, pentru că te simți mai singur decât dacă ai fi, într-adevăr, singur. Când ești singur, își asumi faptul că ești în situația asta și nu ai așteptări. Dar în momentul în care există și nu ai nimic de la el, te face să te simți ca și cum nu exiști, nu ești iubită, încrederea în tine scade și ajungi să accepți niște lucruri care nu îți fac bine, care te duc foarte aproape de anxietate și depresie.”