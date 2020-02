Andrei Caramitru anticipează ştirile false ce vor apărea în România odată cu apariţia coronavirusului

Andrei Caramitru, membru USR şi un comentator constant al actualităţii, a postat pe pagina sa de Facebook o serie de teme, despre care crede că vor fi folosite de propaganda rusă şi BOR pentru a-şi atrage capital de imagine şi a denigra instituţiile europene.

"E vina diasporei care nu a rămas aici in țară in grădina maicii domnului și au trădat au mers printre inamicii nostrii vestici", susţine Caramitru că va fi una dintre principalele idei pe care se va marşa.

Luni, membrul USR a mai avut o postare legată de coronavirus şi de Biserică, în care întreba pe un ton ironico-acuzator dacă, în afară de şcoli, vor fi închise şi bisericile, în cazul apariţiei de cazuri confirmate.

"Când vine virusul asta. Vor decide sa fie închise și bisericile sau doar școlile și tot restul? Vor preveni ca oamenii sa mai pupe icoanele unii după alții și sa nu se mai folosească aceeași lingurița la împărtășanie? Doar întreb. Ca am senzația ca nu vor avea tupeul sa interzică astea. Și sa vedeți acolo focar. Ai de capul nostru.

PS: sa știți ca nu e gluma ce am scris. In Coreea de Sud focarul principal a fost o comunitate religioasă. In Italia au închis deja bisericile in zonele afectate", se întreabă retoric Andrei Caramitru.

