Andrei Caramitru critică dur PSD, ALDE şi Pro România după ce au anunţat că nu susţin prelungirea stării de urgenţă

"Înțeleg ca Ponta și ticăloșii din PSD/ALDE (cei care au colectivul pe constiinta și dezastrul din spitale) amenință și pun condiții pentru extinderea stării de urgentă. In timp ce lauda China. Asta in situația in care am reușit cât de cât sa ținem lucrurile sub control și - dacă continuam așa - am putea reveni gradual oricum peste câteva săptămâni.

O asemenea ticăloșie prin care vor sa condamne mii de oameni la moarte nu am crezut ca se poate. Oamenii ăștia sunt niște criminali. Nu mai trebuie tolerați. Locul lor este in pușcărie pentru totdeauna. Au făcut prea mult rău țării asteia. Si continua. Nu se mai poate așa. Oamenii ăștia nu mai au loc in societatea noastră. Trebuie excluși dur. Pentru totdeauna", a scris Andrei Caramitru, pe Facebook.

Klaus Iohannis a anunţat prelungirea stării de urgenţă în România cu încă o lună. PSD, ALDE şi Pro România se opun

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că va susţine declaraţii de presă la orele 14.00 despre prelungirea stării de urgenţă. După emiterea decretului, documentul ar trebui aprobat de plenul reunit al Parlamentului. Partidele din Opoziţie au anunţat că vor pune condiţii pentru prelungirea stării de urgenţă.

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni că prelungirea stării de urgenţă fără o minimă garanţie că vor fi luate măsurile „corecte şi necesare” pentru prevenirea unui dezastru economic ar fi o „inconştienţă totală”.

„Care este perspectiva?! Asta aşteaptă oamenii şi mediul de afaceri de la preşedintele Iohannis şi de la Guvern! Ei şi-au îndeplinit obligaţiile cetăţeneşti: au stat în case şi au respectat regulile impuse de autorităţi. Dar ce a făcut statul pentru ei în prima lună a stării de urgenţă?! Avem peste 1,2 milioane de români care şi-au pierdut locul de muncă sau sunt în şomaj tehnic, zeci de mii de firme închise şi miliarde de euro pierdute. În aceste condiţii, prelungirea stării de urgenţă fără o minimă garanţie că vor fi luate măsurile corecte şi necesare pentru prevenirea unui dezastru economic ar fi o inconştienţă totală”, a scris Ciolacu pe Facebook.

El i-a solicitat preşedintelui Klaus Iohannis şi guvernului PNL ca prelungirea stării de urgenţă să fie însoţită obligatoriu de mai multe lucruri: transparentizarea informării, deciziilor şi achiziţiilor efectuate de Guvern pe perioada stării de urgenţă, plan de acţiune pe termen scurt şi mediu în domeniul sanitar pentru testarea populaţiei, o condiţie obligatorie pentru reîntoarcerea rapidă la muncă şi reluarea activităţilor economice, măsurile economice şi sociale, pentru cetăţeni şi mediul de afaceri, pentru protejarea puterii de cumpărare a românilor, păstrarea locurilor de muncă şi limitarea efectelor crizei economice (cele luate până cum sunt inaplicabile şi insuficiente), proiectele majore de investiţii pe care Guvernul le va demara pe perioada stării de urgenţă pentru a reporni economia, măsurile care vor fi luate pe perioada stării de urgenţă în agricultură pentru limitarea efectelor secetei şi asigurarea necesarului de hrană pentru populaţie.

„PSD înţelege pe deplin nevoia de a nu pune sub nicio formă în pericol sănătatea oamenilor! În acelaşi timp însă, cred că toţi românii aşteaptă o perspectivă clară de la preşedintele Iohannis şi de la Guvern. Nu vom fi de acord să avem încă o lună pierdută pentru cetăţeni şi pentru economie”, a afirmat Ciolacu.