Andrei Caramitru, în război cu vârstnicii: Sute de mii de pensionari se înghesuie peste tot, fără mască. Imbecili!

"E absurd. Stam toţi in casa ca sa protejam pe cei in vârsta, pe cei vulnerabili dar şi pe noi. Şi sunt totuşi zeci, sute de mii de pensionari care se înghesuie peste tot, fără masca fără nimic, deşi ştiu foarte bine ce se întâmpla. Deşi nu au nici o treaba sa iasă afara - cauta ce? Sa mai cumpere o ceapa?. Deşi dacă iau virusul nu o sa aibă cum sa mai scape. Şi mai dau şi la alţii. Imbecili”, a scris pe Facebook Andrei Caramitru.

Într-un alt mesaj, fostul consilier al lui Dan Barna consideră că oamenii din oraşele mici şi sate care se plimbă pe străzi sunt nişte „idioţi”. „În oraşele mici şi sate majoritatea nu respecta nimic, se plimba pe străzi ca idioţii. Bine, nu ma mira deloc. Majoritatea in oraşele mici şi sate Votează cu PSD. Asta e nivelul lor de prostie. Şi sunt şi in vârsta majoritatea - deci au un risc urias sa moară”, a mai scris Caramitru.

Măsurile clasice de relansare economică nu vor funcționa. Nicăieri. Vor ajuta doar firmele mari și bancile. In rest - marea parte a economiei care e la IMM-uri va muri.

- Tăierea de impozite nu contează decât prea putin și ajuta doar pe cei care au avut și au profit mare. Atât

- lichiditate in plus in piața ajuta doar piața financiară (adică firmele mari listate), firmele mari cu credite uriașe și bancile. Atât.

- in orice condiții și cu orice ajutor : bancile nu vor mai da credite. Pentru ca vor avea atâtea credite neperformante încât nu vor mai avea capital pentru împrumuturi noi. 2009-2012 la puterea 100.

- credite noi garantate către imm-uri nu vor funcționa. Pentru ca patronii de IMM-uri numai un credit nou pe cap nu o sa-și ia. O sa încerce doar sa taie costurile cât mai repede sau vor Închide firmele.

Soluțiile sunt doar câteva:

- reducere masiva de impozit și contribuții pe munca

- plata a 50-75% din salariile oamenilor indisponbilizati sau in șomaj tehnic (însă încurajat ca firmele sa nu taie contractele de muncă!)

- bani trimisi DIRECT, nu prin credite prin sistemul bancar (care se va sufoca și nu va transmite banii) - pentru angajații afectati și firmele afectate

- înghețarea parțiala sau amânarea cheltuielilor pe utilități, rate la banca, chirii.

- limitarea salariilor la stat și a pensiilor la maxim sa spunem 3500 RON. Orice altceva in plus - redirecționat către angajații din privat care suferă.

Și după - programe nationale mari prin care pot fi folosiți sute de mii de șomeri care sa fie reangajați acolo. Construit Infrastructura in primul rând.

Banii pentru toate astea nu exista. Nici in România nici in Europa (care o sa vedeți o sa salveze zona EUR nu pe noi). Exista doar la FMI.

Restul sunt povesti și prostii. Problema e ca la BNR eu nu cred ca înțeleg temele astea. Aici îmi e mare teamă.