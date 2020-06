Andrei Caramitru, pe Facebook: "Multora le urlă foamea în ei. Nasol moment"

Caramitru Jr. le recomandă românilor să își pună deoparte 6 luni de salariu, ca să nu mai „urle foamea în ei". De altfel, în opinia lui Andrei Caramitru, așa funcționează oamenii din țările civilizate.

Mai mult, celor care câștigă foarte puțin le-a recomandat fie să-și schimbe job-ul, fie să-și ia un al doilea job. Ba chiar să lucreze și un week-end pe lună.

„Multora le urlă foamea în ei. Nasol moment.

Exista o regula pe care putini o înțeleg. Trebuie sa ai deoparte – întotdeauna – 6 luni de salariu. Cash. Oricând se poate întâmpla o criză, să te îmbolnăvești, să fii dat afara din job. Așa funcționează oamenii din Germania, Elvetia și alte țări civilizate. O sa îmi spuneți – e imposibil așa ceva, cum sa economisesc atât?

Pai hai sa va explic. Ca sa ai 6 luni de salariu puși deoparte, trebuie sa economisești sub 10% din cât câștigi lunar timp de 5 ani. 2 zile de salariu pe lună puși deoparte. Dacă câștigi foarte puțin – schimba job-ul, ia-ți al doilea job. Educă-te ca să câștigi mai mult. Lucrează un wend pe lună și pune banii aia departe.

Dar la noi – nu pot domne! Îmi trebuie ultimul iPhone! Trebuie sa merg in City break și după sa pun poze pe Facebook de acolo! Trebuie sa îmi iau televizor nou! Trebuie mașină – de fițe dacă se poate. Trebuie sa merg cu gașca undeva! Trebuie sa îmi iau latte zilnic de la Starbucks ca să fiu cool și eu! Untold! Neversea! Vamă! Ski in Austria!

Ei bine, ok. Asta e atunci. Multi au rămas cu poze din City break, cu iPhone-ul și cu televizorul. Dar cu zero lei in cont. Și acum urlă de foame și dau vina pe toată lumea – deși vina e doar a lor.", scrie, pe Facebook, Andrei Caramitru.

Trebuie precizat că salariul minim în România este de 2.230 de lei brut – 1.346 de lei net.