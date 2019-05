Andrei Caramitru, reacţie violentă la adresa jandarmilor: Cum grijania voastră băgaţi oameni în dubă? O sa spălați WC-uri

O sa votam toți masiv pe 26 Mai. Vom destructura total și Jandarmeria și PSD-ul, ca sa știți, aplicând legile țării asteia și ale Europei. Multi dintre voi in o sa ajungeți in pușcărie - ceilalți o sa fugiți mâncând pământul in străinătate ca nimeni nu vă va mai accepta aici. O sa spălați WC-uri, in cel mai bun caz, dacă aveți noroc. Faceți-va naibii bagajele înainte sa vină tornada peste voi. Vine una așa de mare cum nici nu vă puteți imagina !!!!!", a scris Andrei caramitru pe Facebook.

Mai mulţi manifestanţi care îl aşteptau vineri cu bannere pe Liviu Dragnea în faţa Casei de Cultura de la Topoloveni au fost luaţi de jandarmi cu duba şi duşi la poliţie.