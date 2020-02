Andrei Gerea confirmă plecarea din ALDE: Speram la o cu totul altă reacţie din partea lui Tăriceanu

Andrei Gerea susţine, într-o postare pe Facebook, că s-ar fi aşteptat, în urma "apelurilor de reformare a ALDE", ca liderul partidului, Călin Popescu-Tăriceanu, să aibă "altă reacţie" şi să nu îl schimbe de la conducerea organizaţiei ALDE Bucureşti.

"Recunosc că speram la o cu totul altă reacţie faţă de repetatele mele apeluri de reformare şi revitalizare a ALDE! Speram ca domnul Tăriceanu să facă un minim gest prin care să deschidă o perspectivă de încredere şi speranţă! A ales sa continue acelaşi joc duplicitar şi păgubos! Este a doua oară, domnule Tăriceanu, când mă schimbaţi de la conducerea ALDE Bucureşti. Este şi ultima dată, pentru că plec din ALDE! Prima oară, am fost schimbat tot pe motive de orgoliu şi ţâfnă, atunci când a candidat domnul Daniel Barbu la Primăria Generală. A fost un 'sacrificiu care a meritat', pentru că a reuşit să obţină un impresionant 3%! Atunci eu am candidat la Primăria Piteşti şi am obţinut peste 14%, depăşind inclusiv PNL. Am obţinut alături de echipa pe care am format-o aici patru mandate de consilieri locali, iar datorită scorului la nivel judeţean, prin negocieri, am obţinut pentru ALDE postul de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Argeş", a scris miercuri Andrei Gerea pe Facebook.

Gerea regretă că "munca sa în partid a fost în zadar".

"Am muncit pentru partid, împreună cu alţi colegi, oriunde a fost nevoie, şi la ALDE Constanţa şi la ALDE Bucureşti. Nu regret efortul depus. Regret faptul că munca a fost în zadar, pentru că, brusc, deciziile pe care le-aţi luat au distrus proiectele ALDE şi încrederea în acest partid. Vă urez succes! Deşi probabil în curând o sa ajungeţi să numiţi aceiaşi 10 oameni preşedinţi de organizaţii în toate judeţele ţării. Nu va fi greu, pentru că din păcate nu prea vor mai avea pe cine conduce! Începând de astăzi, voi construi în afara ALDE proiectul "Prin noi înşine", proiect pe care vi l-am propus şi l-aţi refuzat!", a adăugat Gerea.

Andrei Gerea a fost înlăturat de la conducerea ALDE Bucureşti, iar în loc lui au fost desemnaţi copreşedinţi interimari deputatul Varujan Vosganian şi preşedintele TLDE, Claudiu Daniel Catana.