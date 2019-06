Angajaţii de la asistenţă socială implicaţi în cazul fetiţei adoptate din Baia de Aramă, anchetaţi de Ministerul Muncii

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat luni că va prezenta premierului Viorica Dăncilă un prim raport cu privire la situaţia fetiţei din Baia de Aramă care a fost adoptată de o familie din SUA, ea fiind ridicată zilele trecute cu mascaţii din casa unde se afla în plasament.

El a precizat că în prezent echipele de control sunt la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din Dolj, respectiv din Mehedinţi şi la DGASPC Dolj.

"Pe parcursul zilei de ieri şi de azi, specialiştii din cadrul Agenţiei Naţionale de Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie au ţinut legătura cu familia adoptatoare, au fost informaţi de parcusul medical pe care îl va urma fetiţa, conform recomandărilor IML. Am solicitat ca mâine un specialist din cadrul Asistenţei sociale să poată să fie chiar posibil să vadă şi copilul, pentru a ne asigura, atât noi ca autorităţi, dar şi opinia publică, că Sorina este cât de cât ok şi să monitorizăm acest caz pe cât se poate. Am spus că vom trimite şi solicitare în SUA, avem această posibilitate legală. (...) Un prim raport îl avem (...), avem inclusiv solicitarea de la Procuratură de participare în echipă, le voi prezenta doamnei premier pe toate, sigur şi ceilalţi miniştri vor veni cu rapoartele dumnealor. (...) Îi prezint tot parcursul cu documente de la momentul în care acest copil a fost internat într-un centru de primire în regim de urgenţă, de când s-a deschis adopţia, tot ce a fost până când s-a pronunţat instanţa, bineînţeles ceea ce ştim acum din imaginile publice şi din prezenţa celor doi colegi ai noştri de la Dolj în acea echipă mobilă", a declarat Budăi înaintea discuţiilor cu premierul Viorica Dăncilă.

Întrebat dacă reprezentantul Direcţiei pentru Protecţia Copilului şi psihologul au acţionat corect în momentul în care copilul a fost luat din familia care l-a crescut, Budăi a spus: "Când vom vedea raportul, vom şti clar ce s-a întâmplat".

"Haideţi să verificăm cu atenţie, să stabilim dacă este cineva care a greşit şi în urma acestor evaluări să vorbim de demiteri. (...) La ce prevede legea acum, adopţia poate fi închisă doar la solicitarea familiei adoptatoare pe motiv că nu s-a compatibilizat cu copilul sau poate fi o intervenţie legală atunci când se dovedeşte că aplici tratamente rele copilului. Din punctul meu de vedere, această familie are hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. (...) Speram ca aceste chestiuni să nu le trăiesc în România", a menţionat ministrul Muncii.

Procurorul general al României, Bogdan Licu, a declarat, luni dimineaţă, că nu tolerează abuzuri şi nu va acoperi greşeli, fiind deschis un dosar penal in rem în cadrul căruia vor fi verificate toate aspectele legate de preluarea de la asistentul maternal din Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi, a fetiţei de 8 ani. Licu afirmă că minora nu trebuie să părăsească teritoriul ţării până când nu vor exista garanţii depline că aceasta se va face în condiţii de siguranţă fizică şi psihică.

Procurorul general al României intervine în cazul fetiţei din Mehedinţi: Copilul nu va părăsi ţara

"Nu tolerez abuzuri şi nu voi acoperi greşeli. Prin urmare, încă de vineri după-amiază, în cadrul Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie a fost constituit un dosar penal ce are ca obiect cercetarea împrejurărilor ce au fost prezentate de mass-media. La Parchetul Curţii de apel Craiova a ajuns o echipă formată din procurori şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul SIIJ. În cadrul acestui dosar vor fi verificate absolut toate faptele care au condus la această situaţie nefericită”, a declarat, luni dimineaţă, procurorul general Bogdan Licu.

Acesta consideră că Sorina nu trebuie să părăsească ţara decât după clarificarea tuturor aspectaor legate de acest dosar.

Avocatul asistenţilor maternali anunţă că depune cerere pentru anularea adopţiei micuţei Sorina

Fetiţa de opt ani a fost luată de autorităţi din locuinţa asistentului maternal din Mehedinţi, după ce a fost adoptată de o familie de români din SUA. Momentul a fost filmat de apropiaţii familiei, iar imaginile au fost postate pe Facebook. În filmare se vede cum copilul, disperat, plânge, se prinde de hainele femeii şi strigă ”mami, nu vreau să plec”, în timp ce procurorul trage de ea şi încearcă să o ducă la maşină, pentru a fi preluată de părinţii adoptivi.

Acţiunea a stârnit un val de reacţii negative, sute de persoane cerând clarificarea situaţiei şi verificarea modului în care s-a făcut adopţia.