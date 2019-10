Angajaţii din Silvicultură, protest în faţa Parlamentului. Dan Barna, luat în colimator Video

"Eu am venit sa va ascult, sunteti in campanie electorala, eu am venit sa va ascult de ce faceti asa. Sunt cu colegii mei de la comisia de mediu si am venit sa va ascultam, ne-ati intors la comisie statutul personal silvic, un deputat de la dvs care a vorbit in Parlament si ne-au intors la comisii, noi avem semne in cap, haideti sa vb, nu acum, nu acum".



Oamenii nu au vrut sa stea de vorbă cu liderul USR. I-au reprosat lui Barna că parlamentarii USR ca nu au fost de acord cu statutul silvic şi l-au intors inapoi la comisie. Pădurarii au povestit si momentele groaznice prin care au trecut dupa ce au fost batuti de hotii de lemne.



"Credeti ca eu nu am patit acest lucru? si eu am intrat intr o zona cu cetateni rromi si nu am stiut ca sunt atat de violenti si m au injunghiat pe la spate si jandarmii m au scapat ca erau in spatele meu, nu realizezi toate pericolele, tu esti de buna credinta", a spus unul dintre protestatari.

"In timp ce discutam cu unul din soferii masinilor, s a aruncat de geam si a luat arma, m a lovit la cap, eu l am intrebat domne ce faci la ora asta aici si el a zis vino aici ca iti spun eu", a mai relatat un padurar.