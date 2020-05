Angajaţii ministerului Culturii batjocoriţi pentru că au cerut informaţii despre măsurile de protecţie în starea de alertă

Cele doua functionare publice, angajate ale institutiei, au intocmit si trimis catre sindicat, dar si catre ministru o adresa batjocoritoare, cu antetul institutiei, ca raspuns la o cerere de informare cu privire la masurile luate pentru protectia angajatilor din minister in perioada starii de alerta, conform Legii nr.55/2020.

"Asadar, preocuparea dumneavoastra este lipsita de sens, lipsa dumneavoastra de cunostinte si de informare ducand la o situatie penibila, in acest caz.

Mai mult, pe aceasta cale dorim sa ne asiguram ca nu folositi spirtul medicinal primit in institutie in alte scopuri decat ca dezinfectant astfel ca va rugam sa il folositi doar pentru zona mainilor si a suprafetelor de lucru, acesta fiind exclusiv de uz extern", se arata in adresa respectiva, conform sursei citate.

"Aceste manifestari aduc atingere prestigiului autoritatii/institutiei publice in care ne desfasuram activitatea, in conditiile in care Sindicatul nu a facut altceva decat sa solicite ca angajatii sa fie protejati in momentul revenirii la locul de munca, iar ca drept raspuns noi nu am fost decat ridiculizati de catre unii dintre functionarii publici din minister, cu functie de conducere", se arata in sesizarea inregistrata la cabinetul ministrului Culturii.

De asemenea, Sindicatul Culturalia urmeaza sa sesizeze Comisia de Disciplina din cadrul Ministerului Culturii, pentru a verifica daca au fost incalcate prevederile Codului Administrativ.

"Este inadmisibil ca un salariat al statului, functionar public cu functie de conducere, sa semneze o adresa oficiala in acest mod.

Noi am cerut, in calitate de reprezentanti ai majoritatii angajatilor Ministerului Culturii, sa fie respectate toate masurile pentru protectia sanatatii tuturor salariatilor.

Raspunsul a fost de-a dreptul batjocoritor. De aceea, un astfel de comportament nu poate fi tolerat si nu putem accepta asemenea arogante pe banii publici. Speram ca domnul ministru Bogdan Gheorghiu, pe care l-am informat atat personal, cat si in scris, sa ia masurile necesare", a declarat Ana Marin, presedintele Sindicatului Culturalia.

