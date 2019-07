Angela Merkel a tremurat pentru a treia oară în public, în mai puţin de o lună. Noi imagini şocante cu cancelarul VIDEO

Momentul s-a petrecut la ceremonia de primire a lui Antti Rinne, şeful Executivului de la Helsinki, în timpul intonării imnurilor oficiale. Observând starea critică a Angelei Merkel, un membru al personalului îi aduce un pahar cu apă, însă aceasta îl refuză.

Angela Merkel a mai tremurat în public pe 18 iunie, la întâlnirea cu preţedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, dar şi 12 zile mai târziu, la învestirea în funcţie a noului ministru al Justiţiei.

