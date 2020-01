Anghel Iordănescu şi-a vândut acţiunile de la Complexul Hotelier Belvedere din Predeal. Ce sumă a încasat şi cine este cumpărătorul

Anghel Iordănescu a vândut acțiunile companiei Sylvana Marketing Limited, înregistrată în Cipru, care deţinea anterior un pachet de 64% din companie, scrie Ziarul Financiar. Construit în 1974, hotelul a fost dat în folosinţă sub denumirea de Hotel Cioplea. A fost rebrenduit în 2003, devenind Belvedere. Unitatea, clasificată la 3 stele, are 135 de camere pe șapte etaje plus parter, două restaurante (220 de locuri), o sală de conferințe cu 130 de locuri, precum și un centru SPA. Clădirea are o suprafață construită de 9.937 mp, cu un teren de 3.088 mp și o suprafață liberă de 4.670 mp.

Vânzarea pachetului deținut de Anghel Iordănescu, 34% din acţiunile companiei, s-a făcut la un preţ de 2,5 lei/acţiune, adică la un total de peste 1,77 milioane de lei, circa 377.000 de euro. Astfel, Sylvana Marketing Limited a devenit acţionar majoritar al hotelului de trei stele din Predeal.

Confom site-ului hotelului, marca este deţinută de firma Voila AS din Constanţa, controlată de omul de afaceri libanez Adel Abi Khalil. Voila AS mai deţine hotelurile Voila şi Caraiman din Constanţa și controlează cabana Trei Brazi din Predeal.