Anna Kurnikova şi Enrique Iglesias au devenit părinţi a treia oară! Sportiva a născut în mare secret

Evenimentul a fost ţinut în mare secret, dar fratele cântăreţului, Julio Iglesias Junior, a făcut publică vestea.

Julio Iglesias Junior, cântăreţ ca şi tatăl şi fratele său, apreciat în Spania şi în America Latină, vorbea despre ultimul său turneu la un post de radio din Chile, când a început să povestească şi de viaţa sa privată.

„Tata mi-a spus că eu sunt adevăratul moştenitor al cântecelor sale şi e mândru de mine, iar eu sunt fericit să-i interpretez piesele sale pe scenă”, spunea el.

Citeşte şi: Fiica lui Luis Enrique a murit la doar 9 ani. Mesajul sfâşietor al antrenorului

„Tata a încetat să mai facă copii de puţin timp, dar eu abia ce am devenit unchi. Ok, asta nu trebuia s-o zic, deci nu vă pot spune dacă e băiat sau fetiţă. Nu vă pot dezvălui acest secret, dar vă asigur că fratele meu este foarte fericit în aceste clipe”, a declarat acesta potrivit Leggo.

Enrique şi Anna au fost extrem de discreţi în legătură cu viaţa lor privată, chiar şi faptul că fosta tenismenă era gravidă s-a aflat destul de târziu.

Cei doi s-au cunoscut în timpul filmărilor pentru videoclipul “Escape”, în 2001. În prezent, cei doi trăiesc în Miami.

Citeşte şi: UE îl desemnează pe Enrique Iglesias ca reprezentant în discuţiile privind găsirea unei soluţii la criza din Venezuela

Pentru Julio Iglesias, cel de-al treilea copil al lui Enrique este cel de-al şaselea nepot, după Angelina Santos Allegrini (fiica lui Javier Sánchez Santos, recunoscut de justiţie ca fiu legitim al artistului) şi cei doi copii ai lui Chábeli Iglesias cu Christian Altaba – Alejandro şi Sofía.