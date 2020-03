Anna Lesko, desfiinţată după ultima poză publicată pe INTERNET. Detaliul RUŞINOS care i-a scăpat FOTO

Anna Lesko s-a lăsat fotografiată într-un costum de scenă, pe canapea, în casa în care s-a mutat și face renovări, într-o poziție care a pus pe jar suflarea masculină. Însă, un mic detaliu i-a scăpat artistei: i se vedeau părțile intime!

"Lipsă de inspirație. Ne descurcam cu ce avem...", "Te pregătești de clismă ?", "Zugravii nu te-au zugravit si pe tine cu pompa lor de zugravit?", " Nu va supărați, de unde ați cumpărat celofanul!??", au fost câteva dintre comentariile fanilor pentru Anna Lesko.

Anna Lesko și DJ Vinnie, așa cum este cunoscut Adrian Neniță, și-au spus definitiv "Adio!" după aproximativ opt ani de relație. Cei doi s-ar fi înțeles în privința copilului şi au decis să colaboreze și să facă tot ce le stă în putință pentru buna creștere a lui Adam.

"Imi iubesc copilul mai presus de orice. Ma transform intr-o leoaica, sfasii tot ce imi sta in cale cand vine vorba despre Adam. Am mare grija să îi insuflu importanţa familiei, rolul meu şi al tatalui său în viaţa lui, chiar dacă nu mai suntem parteneri de viaţă. Adam este şi va fi puntea între noi, unde ne vom intersecta în interesul fiului nostru (...) Am ales să mă despart de tatăl copilului meu având motive temeinice. Da, sunt o mamă singură şi nu este usor, îmi câştig existenţa pe propriile mele speze. Este o meserie frumoasă care îţi aduce multă satisfacţie emoţională, dar e şi foarte solicitantă. Sunt o norocoasă şi o luptătoare", a scris Anna Lesko.

