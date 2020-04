Antonia se teme pentru fiica ei! Maya locuieşte alături de tatăl ei în mijlocul focarului de COVID-19 din Italia

COVID-19. Antonia se confrunta cu o stiuatie relativ dramatica in momentul de fata. Artista este nevoita sa-si vada copilul de la departare, prin intermediul retelelor de socializare si al telefonului. Desigur, este bine stiut ca vedeta si fiica acesteia sunt departite si nu locuiesc impreuna de la despartirea de italianul Castellano, insa ceea ce se intampla in momentul de fata nu are precedent. Maya, fetita ei, locuieste in inima focarului de COVID-19, in Italia, alauri de tatal si bunicii ei. Un lucru care o afecteaza enorm pe Antonia in prezent.

De la inceputul aparitiei noului coronavirus in Italia, Antonia sta cu inima in dinti. Vedeta se teme cumplit pentru viata fiicei ei, aflata la mii de kilometrii departare si se simte complet neputincioasa ca nu poate face nimic in aceasta privinta. Maya, in varsta de 9 ani, locuieste alaturi de tatal ei, Vincenzo Castellano, in Castellammare di Stabia, din regiunea Napoli, inca de cand cei doi parinti ai sai s-au despartit.

Antonia, trista ca isi serbeaza ziua de nastere fara fiica ei

In curand, pe 12 aprilie mai exact, Antonia va implini 31 de ani. In acest context, vedeta s-a confesat unor apropiati ca se simte foarte trista pentru ca Maya nu-i va putea fi alaturi in acest an.

„Antonia are incredere ca fostul ei sot si parintii lui au grija de Maya. Pe 12 aprilie, Antonia va implini 31 de ani si ar fi dorit sa petreaca alaturi de fiica ei care sa isi revada si fratii (Dominic, 5 ani si Akim Alexandru, 3 ani, din relatia cu Alex Velea – n.r.). Acum insa e imposibil si stie asta. Antonia si Maya tin legatura prin telefon si retele sociale", au spus apropiatii vedetei.

Coronavirus în Italia - Alte 766 de decese în ultimele 24 de ore. Vârful infectărilor nu a fost depăşit

Numărul bolnavilor rămâne stabil, aşa cum rezultă din raportul în urma testărilor. Datele noului buletin anunţat de Protecţia Civilă arată o creştere a numărului bolnavilor (persoanele pozitive în prezent) de 2.339 (în ultimele trei zile au fost 2.107, 2.937 şi 2.477 joi), potrivit La Repubblica.

Din păcate rămâne stabil şi numărul victimelor. Potrivit Protecţiei Civile, în ultimele 24 de ore au murit 766 de persoane (joi au fost 760 de victime), ajungând la un total de 14.681.

Şi cei vindecaţi rămân la acelaşi nivel, 19.758, o creştere de 1.480 de persoane (joi au fost anunţate 1.431 de persoane vindecate).

În Lombardia a crescut numărul cazurilor pozitive, fiind 1.455 de persoane diagnosticate cu Covid-19 în ultimele 24 de ore.

Sunt 351 de pacienţi afectaţi de Covid-19 care în ultimele 24 de ore şi-au pierdut viaţa, ziua precedentă fiind 357 de morţi. De la începutul pandemiei sunt 8.311 de decese.