Anul Nou Chinezesc. Obiceiuri legate de anul nou chinezesc. Ce să faci ca să ai noroc tot anul

In traditia chineza exista obiceiul ca de anul nou sa se depuna bani la banca, pentru a atrage norocul de avere in noul an. In functie de zodia ta, exista ore mai norocoase la care te poti duce sa faci depozite bancare. Şi tot în preajma anului nou lunar, familiile traditionale chineze sunt foarte preocupate sa faca curatenie si sa ofere ofrande pamantului, cerurilor, stramosilor si diferitilor zei care guverneaza gospodaria, potrivit fengshui-studio.ro.