Anul Nou nu este 2020 pentru toată lumea. Care sunt ţările care sărbătoresc intrarea în anul 109 sau pentru cine este abia anul 2

Spre exemplu, chinezii se pregătesc pe 25 ianuarie 2020 să intre în anul 4718, care va fi totopdată Anul Şobolanului de Metal. Conform calendarului indian, în ceea ce pentru noi va fi 2020 se va face trecerea în anul 1941.

Japonia va sărbători trecerea în anul 2, Thailanda în 2563, Coreea de Nord în anul 109, în timp ce în Israel urmează anul 5.780. Totodată, Coreea de Nord are un alt reper, oamenii urmând calendarul Juche, care începe din 1912, odată cu nașterea lui Kim Ir-sen, cel care a condus țara de la fondarea sa, în 1948, până în 1994, când acesta a decedat. Prin urmare, nord-coreenii se pregătesc să intre în anul 109.

Pe de altă parte, Thailanda urmează calendarul budist, care începe din momentul în care Buddha a atins nirvana. Calendarul budhist are o diferență de 543 de ani față de cel gregorian, astfel că țări precum Thailanda, Sri Lanka, Cambodgia, Laos și Myanmar vor intra în anul 2563.

Ethiopienii au data cea mai apropiată de a noastră. Locuitorii statului african urmează calendarul Coptic, folosit în antichitate, care consideră că nașterea lui Hristos a avut loc cu șapte ani mai târziu decât arată calendarul gregorian. O altă particularitate a acestui calendar este că anul este împărțit în 13 luni, iar fiecare zi începe odată cu răsărit soarelui și nu la mijlocul nopții.

Un calendar antic este folosit și în Israel, fiind chiar unul dintre cele mai vechi. Calendarul evreiesc luna nouă din 7 octombrie a anului 3761 ÎEN, astfel în Israel urmează anul 5781. Cu toate că israelienii folosesc și calendarul gregorian, toate sărbătorile evreiești sau zilele de naștere sunt sărbătorite după celendarul propriul calendar.

Spre deosebire de majoritatea statelor, care folosesc calendare cu o bază religioasă, Iranul folosește un calendar a fost realizat de un grup de astronomi. Astfel, calendarul persan măsoară timpul în funcție de rotația Pământului în jurul Soarelui, ceea ce îl face mult mai exact decât cel gregorian. Așadar, Iranul, alături de Afghanistan, se pregătesc să încheie anul 1398.

În Japonia, timpul este măsurat în funcție de perioada în care un împărat stă pe tron și o ia de la capăt în momentul în care acesta este schimbat. Astfel, din 1980 până în 2019 a fost era a fost era "Heisei", a "păcii pretutindeni", sub împăratul Akihito. În 2019, fiul său, Naruhito a ajuns pe tron, iar Japonia se pregătește de al doilea an al erei Reiwa, tradusă ca "armonie frumoasă".

Asemenea multor țări musulmane, Arabia Saudită folosește atât calendar islamic, cât și pe cel gregorian și are două date diferite pentru fiecare eveniment. Calendarul islamic este folosit pentru a stabili data evenimentelor religioase, dar și finalul anului următor, care în Arabia Saudită va fi 1442. Însă trecerea dintre ani nu va avea loc pe 1 ianuarie, ci în fiecare an cade într-o zi diferită. Ultima dată, Anul Nou a picat în septembrie, în timp ce acum, saudiții maia u de așteptat până pe 21 august pentru a intra în noul an.

Între multe alte calendare avem şi unele ciudate, precum calendarul republican sau calendarul revoluţionar francez, care marchează perioada scursă de la Revoluţia Franceză. Vom intra astfel, conform acestei numărători, în 229.