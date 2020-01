Anunţ BOMBĂ! Daniel Ghiţă vs. Cătălin Moroşanu, meciul secolului în România: "Le-am pus 100.000 de euro pe masă!"

Eduard Eremia a declarat pentru ProSport că acum este convins sută la sută că o evenutală luptă între cei doi luptători români nu va mai avea loc niciodată.

"Așa cum am organizat în urmă cu mulți ani meciurile între Sora - Zmărăndescu, așa am dorit să fac și acum între Ghiță și Moroșanu. Însă eu o să vă spun încă de la începutul anului 2020 că această luptă nu va avea loc niciodată. În 2019 am sperat că ei vor accepta să se lupte, dar acum sunt sigur că nu se vor lupta. Vă pot spune fără nicio reținere că Daniel Ghiță a fost clar și este cel mai bun luptător român pe care noi l-am avut. A luptat la masa bogaților, acolo unde au fost toate legendele din K1, iar Ghiță a fost alături de acei mari luptători datorită valorii sale. Nu are rost să mai dăm numele luptătorilor cu care Ghiță a fost în marile finale din Japonia. Îi știți și voi pe Peter Arts, Semmy Schilt, Remy Bonjasky, iar Daniel Ghiță și Badr Hari sunt cam ultimii mohicani din garda veche. Însă am găsit un sponsor care era dispus să pună pe masă 100.000 de euro pentru o luptă Daniel Ghiță - Cătălin Moroșanu", a spus Eduard Irimia.

"Daniel Ghiță ne-a transmis că în 2020 are alte planuri, iar noi cam știm cu cine vrea el să se lupte și vom încerca să îi propunem și noi un meci. Vom vedea dacă o să accepte. Ne-a spus că din cauza jignilor venite în 2019 din partea lui Cătălin Moroșanu el nu vrea să îi mai dea acestuia șansa să facă o luptă între ei. Adică, Daniel Ghiță a considerat că îi dă prea mare valoare lui Moroșanu dacă îi mai oferă și în 2020 posibilitatea să se lupte cu el. L-a tot așteptat în 2019", a mai spus Eduard Irimia.

"Cătălin Moroșanu este foarte popular în România, a luptat mult cu inima, a știut să se facă iubit, dar vă repet, niciodată, dar niciodată această luptă nu va mai avea loc între ei. Moroșanu și-a câștigat și el locul în sportul nostru, dar el nu a luptat acolo unde a luptat Daniel Ghiță", a încheiat Eduard Eremia.