Articol publicat in: Sport

Daniel Ghiţă, bătut măr de rusul care l-a făcut KO şi pe Tolea Ciumac. VIDEO de la confrunatre

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Daniel Ghiţă îl provoacă aproape în fiecare zi pe Cătălin Moroşanu la o confruntare în ring, iar între timp îşi măsoară forţele cu adversari din afară. Ultimul meci nun s-a terminat prea bine pentru român.



Daniel Ghita a fost învins luni de către rusul Rizvan Kuniev, în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de Wushu. Meciul, disputat la categoria +90 de kilograme, a fost dominat de către rus, advesarul lui Daniel Ghiță fiind declarat câștigător chiar înaintea gongului de final al reprizei secunde. Românul, 38 de ani și fără lupte oficiale din martie 2019, a fost depășit de Kuniev, loviturile rusului găsindu-și mult mai des ținta. Daniel Ghiță a participat și la Mondialele din 2017, atunci luptând până în semifinale. Kuniev are 27 de ani, 193 centimetri, și e născut în Rusia. E specializat în Wushu Sanda, dar luptă și în cușca MMA, palmaresul său la profesioniști fiind de 7 victorii, 2 remize și un eșec. În trecut, mai exact în 2011, în semifinalele WMMAF WMAC, Kuniev l-a bătut și pe Anatoli Ciumac, cunoscut ca Tolea. Daniel Ghiță, 38 de ani, un uriaș de aproape doi metri înălțime și 116 kilograme, a intrat în lumea K1 în 2004 și în scurt timp și-a câștigat porecla de „Samuraiul Sălbatic". L-a provocat pe Cătălin Moroșanu pentru ca fanii să afle cine e cel mai bun greu din România, dar lupta nu a mai avut loc. loading...

