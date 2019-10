Articol publicat in: Vremea

Anunţ de la meteorologi: Cum va fi vremea în luna octombrie

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Octombrie este cea mai stabilă lună de toamnă, dar și cea mai săracă în precipitaţii dintre lunile anului, spun meteorologii. Vremea se menţine însorită zile în şir, iar nopţile devin tot mai reci. În majoritatea zonelor ţării apare bruma. "Ţara noastră se află mai mult sub influenţa maximului barometric est-european, iar dorsala anticiclonului Azoric se retrage treptat spre vestul continentului. Din cauza modificării distribuţiei centrilor barici pe continent, dar şi reducerii duratei de strălucire a Soarelui, temperaturile medii lunare din această lună sunt, în general, cu 5-7 grade Celsius mai mici decât cele din luna septembrie", se arată în caracterizarea climatică a lunii octombrie, publicată de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM). Temperatura medie multianuală a lunii octombrie are valori diferite în funcție de regiunea țării. "Din datele înregistrate în perioada 1961-2018 la staţiile meteorologice din reţeaua Administraţiei Naţionale de Meteorologie se constată că temperatura medie multianuală a lunii octombrie are valori cuprinse între 10 şi 12 grade Celsius în zonele de câmpie şi deal din Oltenia, Muntenia, Banat, Crişana, Dobrogea şi pe areale mai restrânse din Moldova. Pe litoral, în Delta Dunării şi izolat, în sud-vestul ţării, mediile depăşesc 12 grade Celsius. Valori între 8 şi 10 grade Celsius, sunt caracteristice Transilvaniei, Dealurilor Vestice, Maramureşului, celei mai mari părţi a Moldovei şi Subcarpaţilor. În depresiunile intramontane şi în zona montană joasă (sub 1.500 de metri) sunt caracteristice temperaturi medii cuprinse între 4 şi 8 grade Celsius. În zona montană înaltă (peste 1.500 de metri) aceste valori coboară până la 2 şi 4 grade Celsius, iar la Vf. Omu chiar sub 0 grade Celsius", se arată în prognoza ANM. Specialiştii ANM susţin că, uneori, din cauza pătrunderii unor mase de aer tropical pe teritoriul ţării noastre, se mai pot înregistra temperaturi maxime "estivale" chiar şi în luna octombrie, cu temperaturi ce depăşesc 35 - 38 grade Celsius. Astfel, temperatura maximă absolută a lunii octombrie în România este de 39 grade Celsius şi s-a înregistrat în ziua de 3 octombrie 1952, la Armăşeşti (judeţul Ialomiţa). Maxima absolută a lunii octombrie la Bucureşti este de 35,5 grade Celsius, înregistrată în 2 octombrie 1952, la staţiile meteorologice Bucureşti-Filaret şi Bucureşti-Afumaţi. Tot în această lună, invaziile de aer arctic produc adesea răciri bruşte şi intense ale vremii, temperatura minimă coborând chiar şi sub minus 15 grade Celsius, spun meteorologii. În ceea ce priveşte temperatura minimă absolută din luna octombrie în România, aceasta este -21,3 grade Celsius, înregistrată la Întorsura Buzăului, în data de 27 octombrie 1988, în timp ce la Bucureşti, minima absolută este de -10,7 grade Celsius, consemnată în 31 octombrie 1920, la Bucureşti-Filaret. Potrivit ANM, luna octombrie este printre cele mai sărace în precipitaţii dintre lunile anului. Astfel, din datele înregistrate în perioada 1961-2018, la staţiile meteorologice din reţeaua Administraţiei, cantităţile lunare de precipitaţii, medii multianuale, din luna octombrie, sunt cuprinse între 30 şi 50 litri/mp în cea mai mare parte a ţării. Cantităţi sub 30 de litri/mp sunt caracteristice mai ales Deltei Dunării şi unor areale restrânse din Dobrogea. Totodată, între 50 şi 75 litri/mp se înregistrează în Carpaţii Meridionali, Podişul Getic şi Subcarpaţii Getici, Carpaţii Occidentali şi nordul Carpaţilor Orientali. Cantitatea maximă absolută lunară de precipitaţii căzută în 24 de ore, înregistrată la staţiile meteorologice din România, este 128,2 litri/mp (Cernavodă, 4 octombrie 1945), iar maximă absolută de precipitaţii înregistrată în Capitală în acelaşi interval de timp este de 76,6 litri/mp şi a fost consemnată pe data de 2 octombrie 2005, la Bucureşti-Băneasa. loading...

