ANUNŢUL NASA despre asteroidul care ar aduce SFÂRŞITUL LUMII, ASTĂZI. Are 1.4 km diametru

Încă de la descoperirea asteroidului NT7, cu un diametru de 1,4 kilometri, adepţii teoriilor conspiraţiei au acuzat NASA că a încercat să ascundă pericolul care pândeşte omenirea, atunci când a declarat că nu este niciun pericol de ciocnire între corpul ceresc şi Pământ, scrie mediafax.ro.

Preluând numele anului în care a fost descoperit, 2002 NT7 se îndepărtează deja de Terra. Asteroidul s-a apropiat cel mai mult pe 13 ianuarie, când s-a aflat la "numai" 60.000.000 de kilometri distanţă, cam de 1.500 de ori mai departe decât Luna.

"Lumea dispare pe 1 februarie 2019 (posibil)", titra The Telegraph în 2002, citând surse care arătau că impactul este aşteptat la ora 11.47 dimineaţa.

Chiar şi aşa, britanicii recunoşteau că şansa de a se petrece ciocnirea este de una la 75.000. Cam de şapte ori mai mică decât posibilitatea ca o persoană să fie lovită de o maşină. Între timp, procentul a ajuns la unu din 250.000.

Cea mai mică distanţă la care un asteroid a trecut pe lângă Pământ a fost de numai 42.600 de kilometri, ceva mai mult decât o zecime din distanţa până la Lună, evenimentul având loc în 2004. Era vorba despre asteroidul 2004 FH, cu un diametru de aproximativ 30 de metri.

Asteroizi de mici dimensiuni cad în mod constant pe Terra, cei mai mulţi dintre ei dezintegrându-se în atmosferă.

În urmă cu 65 de milioane de ani, un asteroid sau o cometă cu diametrul de circa 10 kilometri s-a prăbuşit în zona peninsulei Yucatan din Mexic, declanşând modificări climatice globale care au determinat dispariţia dinozaurilor, alături de 75% din totalul formelor de viaţă care existau în acea epocă.

Recent, în 2013, un meteorit cu diametrul de 20 de metri a intrat nedetectat în atmosfera terestră şi a explodat spectaculos la circa 30 de kilometri deasupra oraşului rusesc Celiabinsk, cauzând spargerea ferestrelor, avariera clădirilor şi rănirea a 1.500 de persoane.

NASA lucrează la alcătuirea unui sistem de monitorizare a asteroizilor şi cometelor cu potenţial periculos, care vor trece la distanţe mai mici de 48 de kilometri de Terra, scrie mediafax.ro

