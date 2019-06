Aparatură medicală vitală pentru bebeluşii prematuri, donată la secţiile de neonatologie ale Spitalului de Urgenţă Cluj

"Sprijinim activitatea unor medici minunaţi care salvează vieţi şi am donat celor două secţii de neonatologie ale SCJU Cluj-Napoca şase aparate medicale cu o valoare de 66.000 de euro, care sunt vitale şi absolut necesare. Ultima dotare amplă în neonatologie a fost la nivel naţional în 2007 dintr-un împrumut luat de la Banca Mondială. Am ales Clujul pentru această donaţie deoarece aici se nasc foarte mulţi copii în ambele secţii, avem aproape 5.000 de nou-născuţi pe an, din care 500 prematur, iar alţi 30 vin din alte judeţe", a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, preşedintele executiv al Asociaţiei "Salvaţi Copiii", Gabriela Alexandrescu.

Printre aparatele donate se numără ventilatoare neonatale, pulsoximetru şi o masă radiantă cu modul de resuscitare.

"Fiecare zi de viaţă a unui om este unică. Important este faptul că de calitatea asistenţei medicale din primul minut, din prima zi, depinde calitatea vieţii viitorului adult", a declarat, în context, şefa Secţiei de Neonatologie I a SCJU Cluj-Napoca, Gabriela Zaharie.