Articol publicat in: Extern

Arestări la Prefectura Poliţiei Capitalei. Mai multe persoane au fost percheziţionate

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum 57 min) // Sursa: romaniatv.net Cinci persoane din anturajul autorului atacului cu cuţitul la Prefectura Poliţiei Parisului au fost arestate, potrivit unor surse apropiate anchetei, care confirmă astfel dezvăluiri RTL. Aceste arestări şi percheziţii au avut loc luni la Gonesse, Sarcelles şi Le Thillay, potrivit uneia dintre sursele apropiate anchetei, după aproximativ zece zile de la atentatul de la 13 octombrie la sediul Prefecturii Poliţieie, unde Mickaël Harpon şi-a ucis patru colegi înainte să fie ucis prin împuşcare.



Un imam pe numele căruia există o fişă S (siguranţa statului) şi care oficia într-o sală de rugăciune la Gonesse, frecventată de atacator, se află între persoanele arestate, potrivit unei surse apropiate anchetei.



Vineri, primarul oraşului a anunţat că asociaţia musulmană la care acesta lucra a decis să-i încheie contractul şi să-l îndepărteze imediat.



Mickaël Harpon, care locuia la Gonesse, s-a convertit la islam în urmă cu aproximativ zece ani şi frecventa membri ai mişcării ”islamiste salafiste”, a anunţat procurorul antiterorist la câteva zile după atac.



Ancheta continuă cu scopul de încerca să înţeleagă dacă atentatul a avut loc în urma unei crize de nebunie solitară pe fondul autoradicalizării sau dacă Mickaël Harpon a beneficiat de complici sau a fost inspirat de cineva.



Un informatician care lucra la prefectură din 2013, Mickaël Harpon se ocupa de mentenanţă la Direcţia Informaţiilor (DRPP). Potrivit unui raport intern al serviciului la care lucra, după atentat, acest agent a justificat în 2015, în faţa unora dintre colegii săi, atentatul de la Charlie Hebdo, fără să facă obiectul unei semnalări ”formale”.



Atacul, care corespunde îndemnurilor recurente ale grupării Statul Islamic (SI) de atacare a forţelor de ordine, nu a fost revendicat Fără a-i menţiona paternitatea, SI a menţionat atentatul joi în scrisoarea sa săptămânală de propagandă.

Soţia lui Mickaël Harpon, plasată în arest preventiv în ziua faptelor, a fost eliberată, fără să facă obiectul unei urmăriri.



Această femeie în vârstă de 38 de ani, care suferea la fel ca soţul său de surditate, le-a dat asigurări anchetatorilor că nu a ştiut despre planul soţului său. Ea a descris o criză care l-a agitat în noaptea dinaintea atacului şi la care unii vecini, care l-au auzit strigând în mai multe rânduri ”Allah Akbar”, au fost martori. loading...

