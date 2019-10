Arhanghelul Mihail pe ZODII: JOI 3 OCTOMBRIE 2019. Mesajul şi rugăciunea zilei!

Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje!

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta? Prin semne, intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama!

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente. Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

ESTE TIMPUL VINDECARII

"Recuperarea sanatatii si a starii de bine este aici pentru tine."

Acest mesaj te anunta ca te poti astepta la o imbunatatire a sanatatii si a starii de bine, cu focus asupra recuperarii. Un angajament al tau crescut pentru vindecare din ultimul timp acum genereaza rezultate pozitive. O abordare complexa pentru vindecare, in special rugaciunea, credinta si optimismul sunt indicate si potrivite acum.

Acest mesaj este totodata si un semn ca propria ta munca este destinata sa ii ajuti pe altii sa infloreasca. Dumnezeu si ingerii pazitori lucreaza prin intentiile tale sa aduca energie vindecatoare pentru cei dragi tie si pentru clientii tai. Angajamentul tau de a fi un inger vindecator pe Pamant deschide acum drumuri noi fizice si energetice in toate actele de a servi oamenii cu care ai de-a face, sub diverse forme de vindecare, de la o discutie pana la practici terapeutice profesioniste. Acesta este un bun moment sa te documentezi, sa dezvolti noi abilitati si sa te promovezi ca sa iti extinzi munca de vindecare. Foloseste-ti indeaproape intuitia.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma ghidezi sa vindec si sa ma vindec, primind si folosind energia vindecatoare si transformatoare divina.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

FA-TI TIMP SA AI GRIJA DE TINE

"A avea grija de tine insuti este absolut esential acum."

Acest mesaj vine ori de cate ori ti-ai pus propriile nevoi pe ultimul loc din lista ta. Este un semn ca esti excesiv de ocupat si nu iti dedici suficient timp pentru odihna, miscare fizica, meditatie, mancare sanatoasa, practici spirituale si alte forme de ingrijire fizica, mentala, emotionala. Asadar, primesti acest mesaj care iti transmite ca a avea grija de tine acum nu este optional ci necesar pentru sanatatea ta, fericirea ta si pentru scopul vietii tale. Dumnezeu si ingerii doresc sa iti ridice viata ca sa nu te mai simti oprimat sau victimizat. Ai de inteles nu doar ca meriti grija de sine dar trebuie sa iti dedici timp pentru ea fara intarziere. Urgenta vine ca urmare a rugaciunilor tale pentru o viata mai buna. Dumnezeu iti da puterea sa faci primul pas prin adaugarea de timp pentru grija de sine in agenda ta si prin stergerea sarcinilor nedorite. Este timpul sa spui nu spre ce te distrage si sa spui da pentru ce este prioritar, ceea ce include grija pentru sine.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma calauzesti sa am grija de mine asa cum tu stii cel mai bine ca merit, ca sa fiu complet echilibrat, functional, fericit si sanatos.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

TE ASTEAPTA O REVELATIE SAU EXPERIENTA CE ITI SCHIMBA VIATA IN BINE

"Este o perioada ce iti aduce o schimbare mare si binecuvantata iar Dumnezeu te sustine la fiecare pas."

Viata ta este pe cale sa se schimbe, cu binecuvantari care iti sustin progresul de invatare si crestere. Acest mesaj semnaleaza ca a ajuns la un moment pivotal in care vei lua o decizie care iti poate schimba viata. Ai putea avea parte si de o epifanie care pare sa iti rasuceasca viata cu susul in jos. Poate ca realizezi un adevar despre tine, despre o relatie, despre o vindecare fizica sau despre cariera ta. A infrunta adevarurile poate fi infricosator (pentru ego), totusi atat de eliberator.

Acest mesaj iti semnaleaza totodata si o transformare a caii tale spirituale. Ai putea reveni la credinte de baza, te-ai putea conecta la Fecioara Maria sau ti se pot deschide darurile tale spirituale naturale.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca imi sustii drumul vietii, imi aduci pe calea mea tot ce este mai bun, pentru ca ma indrumi sa imi gasesc adevarata identitate spirituala.

Citeşte continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.