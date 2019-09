Arhanghelul Mihail pe ZODII: MARŢI 1 OCTOMBRIE 2019. Mesajul şi rugăciunea zilei!

Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje!

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente. Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

MESAJ DIN VIETI TRECUTE

"O situatie curenta implica amintiri din vieti trecute."

Radacinile tale pe aceasta planeta sunt puternice si adanci si unele radacini te-au ancorat in amintiri stravechi ce provin din vremuri indepartate. Unele radacini te-au ancorat atat de puternic de fapt, incat esti ca si paralizat cand vrei sa mergi inainte. Ti-am solicitat atentia acum prin acest mesaj ca sa eliberezi vechi amintiri ce nu iti folosesc. Uneori ingropi aceste amintiri ca sa te protejezi de durere psihica sau jena, ca sa nu iti mai amintesti acele momente dureroase in care viata te-a testat la maxim. Dezvaluie-ti singur lectiile acum, magician puternic ce esti, si mergi inainte cu increderea ca ai toata intelepciunea divina in spatele tau ca sa te sustina.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj : fa o regresie intr-o viata anterioara pentru a primi inspiratie si raspunsuri ; frici antice din vieti trecute ies la suprafata pentru a fi eliberate, nu pentru a-ti face rau ; ai cunoscut o persoana cu care ai o legatura dintr-o viata anterioara (prima care iti vine in minte acum) ; o situatie curenta a ta are legatura cu o problema ce dateaza din copilaria frageda.

Rugaciune : Arhanghele Mihail si dragi ingeri, am incredere in calauzirea divina si in ajutorul venit in nebanuite forme pentru a-mi putea trai viata in liniste si bucurie.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

IUBIRE NEMURITOARE

"Iubirea pe care ai impartasit-o este eterna, indiferent de situatie"

Cand vine vorba de aspecte ce tin de inima, ajutorul pentru tine este aici. Este in jurul tau peste tot, este in interiorul tau. Intelepciunea ta interioara poate parea redusa la tacere atunci cand simti durere de orice fel. Totusi, esti asigurat ca vindecarea prin care treci este rapida si eficienta si tu te vindeci cu adevarat din interior spre exterior. Intai, inima ta este cea care trebuie sa se vindece de orice durere, despartire, tradare, doliu, singuratate, separare. Poate sa dureze ceva timp, deci ai rabdare cu tine. Trateaza-te asa cum faci cu cineva care se vindeca : cu atentie, delicatete si blandete. Mai departe, iesi in lume, in medii blande precum parcul, natura de orice fel, pentru ca aceasta energie iti este esentiala. Natura este marele vindecator, sa stii. De aceea noi, ingerii tai, suntem in mod frecvent printre flori si copaci. Desi copacii si florile par creatii tacute, sunt de fapt foarte vorbarete atunci cand respiri profund si le savurezi magia. Petrece timp prin paduri si pe langa copaci, dar si alaturi de animale. Te vei revigora la nivel de spirit si iti vei dori sa te manifesti printre oameni din nou. Iti promit ca inima ta se va vindeca iar tu ii vei putea ajuta si pe altii in acest sens, din experientele tale.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj : iubirea de la partenerul tau romantic este eterna, indiferent de aparentele exterioare ; te vindeci dupa o despartire ; te vindeci dupa oricare forma de pierdere, inclusiv materiala ; da drumul unei vechi relatii nefunctionale pentru a face loc uneia noi ; iubirea pe care tu o trimiti spre lume este parte importanta din misiunea ta spirituala ; cineva iubit de tine si care a murit iti transmite ca este bine si fericit si iti trimite iubirea sa.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc ca ma sustii si incurajezi sa imi deschid inima cu incredere si bucurie in darul vietii.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

ESTI CANAL DE ENERGIE DIVINA VINDECATOARE

"Tu esti un canal prin care vine energie divina vindecatoare. Foloseste-o !"

A-ti solicita puterea nu este acelasi lucru cu a pretinde sa o primesti. Cand pretinzi, aceasta atitudine este similara cea a unui copil prescolar care cere si cere si se teme ca nu va primi daca nu insista si nu are comportamente de manipulare. A solicita se bazeaza pe faptul ca stii cu siguranta si fara urma de echivoc ca tu esti parte din marea intelepciune si gratie a Spiritului si ai tot dreptul sa primesti ce soliciti. Tu esti un canal luminos ce poate conduce o putere spre altii cum este puterea iubirii sau puterea vindecarii prin energia vindecatoare divina. Pur si simplu, conecteaza-te la aceasta putere cu multa claritate a gandurilor. Nu te indoi niciun moment de capacitatea ta de a fi un canal conducator al acestei mari puteri divine care exista deja in tine. Conecteaza-te cu sursa divina mai mare ca sa ii permiti sa iti amplifice aceasta putere naturala. Astfel, tu esti spirit, te conectezi la spirit si trimiti spre spiritele celor din jur.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj : esti un vindecator ; ai fost vindecat ; o situatie ce implica pe cineva drag beneficiaza de vindecare ; onoreaza-ti cunostintele de vindecare si abilitatile ; invata mai multe despre vindecare ; invata arte de vindecare ; incepe sau continua o practica de vindecare.

Rugaciune : Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru ca imi amintiti de marele dar vindecator care este in mine si de puterea mea de a fi un canal de energie divina vindecatoare spre toti cei care au nevoie de ea.

