Arhanghelul Mihail pe ZODII: VINERI 17 MAI 2019. Mesajul şi rugăciunea zilei!

Numele Arhanghelului Mihail inseamna "Cel ce este asemenea lui Dumnezeu". Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje!

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta? Prin semne, intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama!

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

URMEAZA REGULA DE AUR

Acest mesaj este o piatra de hotar pentru oricine alege sa traiasca o viata in deplina constiinta. Ori de cate ori iti apare acest mesaj de la Arhanghelul Mihail si ghizii sai sa stii ca se refera la o situatie care abia a aparut sau care urmeaza sa apara in curand in care trebuie sa ii tratezi pe altii exact cum ai vrea sa fii tu tratat. Cel mai puternic semn si exercitiu de empatie posibil fata de cineva este sa te pui in locul sau, in "pantofii" sai si sa iti imaginezi ce sfat sau ajutor ai dori TU sa primesti. Din punctul karmic de vedere, niciodata nu poti sa dai gres daca te lasi calauzit de Regula de Aur. Cum ii tratezi pe altii poate fi catalogat drept "corect" sau "gresit" dar cat timp intentia ta a fost sa te comporti exact cum ti-ar placea tie sa fii tratat la randul tau, nu exista urma de vinovatie din partea ta. Tu poti actiona cu o intentie cat se poate de sincera si deschisa, bazata pe singurul lucru pe care il cunosti de fapt – tu insuti. Sa ghicesti sau sa iti asumi ce actiuni ar fi mai bune pentru altcineva poate duce deseori la neintelegeri sau la influentarea cursului vietii persoanei. Intotdeauna gandeste-te asa : "Daca eu as fi acea persoana, ce mi-ar placea mie sa aud de la mine pe aceasta tema?"

Rugaciune: Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma ghidezi sa pot oferi sfatul si sustinerea mea celor pe care ii iubesc din perspectiva a ceea ce simt ca doresc sa primesc eu daca as fi in locul lor. Iti multumesc cas astfel ma calauzesti sa ma sustin pe mine insumi si sa ma iubesc si respect prin relatiile cu ceilalti.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

SIMTE BUCURIE IN TOT CE FACI

Atunci cand tu nu esti fericit, nu esti aliniat cu adevarata ta divinitate si te plasezi singur in aliniere cu starea de judecata si frica. Sentimentul de bucurie este felul spiritului tau de a te lasa sa stii ca iti urmezi adevarata cale. Emotia de bucurie este un semnal spre mintea ta constienta ca aceasta actiune pentru care simti asa este ceea ce ar trebui sa faci mai mult. Numai tu stii ce se simte foarte bine in inima ta, deci nu permite judecatii sau opiniilor altora sa te indeparteze de la aceasta binecuvantare si conexiune. Mantra acestui mesaj este "Fa ceea ce iubesti si iubeste ceea ce faci". Daca ceva te face sa te simti groaznic, ai toata puterea sa schimbi acea circumstanta. Speranta de viata omeneasca este mult prea scurta ca sa nu faci ceea ce iti hraneste sufletul cu adevarat. Atunci cand incepi sa traiesti constant in vibratia de bucurie, tu devii ca un far pentru iubire iar Legea atractiei se va ocupa ca numai lucruri bune sa vina spre tine.

Rugaciune: Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma inveti sa traiesc in bucurie, pentru ca imi scoti in cale oameni care traiesc si gandesc in bucurie si intamplari de viata care imi hranesc bucuria, astfel ramanand conectata cu Spiritul meu.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

ESTE TIMPUL PENTRU O CALATORIE IN INTERIORUL TAU

Corpul fizic este un produs al acestei dimensiuni materiale. Corpul este creat pe Pamant folosind elemente precum carbon, hidrogen si calciu. Corpul este vulnerabil, are limitari si o durata de viata finita. Sinele tau inalt a ales sa locuiasca in corpul tau pentru a avea experientele pe care lumea spiritului nu le ofera. Dar corpul tau nu este TU cel real. Ceea ce vezi in oglinda este doar un vehicul. Tu cel real este perfect, nelimitat si etern. Este conectat cu toata lumea si cu tot ce vezi. Abilitatea de a-ti contacta ghizii si intelepciunea lor iti este omniprezenta, dar trebuie sa iti faci partea ta de munca spre a avea acces la aceasta intelepciune. Aparitia acestui mesaj este o incurajare sa fii receptiv la ghidarea divina care este dreptul tau din nastere. Meditatia, a sta in tacere si a cere sa primesti sfaturi prin vis sunt unele dintre formele de a stabili contactul cu Sinele tau inalt si cu ghizii tai. Foloseste aceste instrumente ce ti-au fost date. Nu fii descurajat de permanentele distrageri de atentie din jurul tau ce actioneaza ca o bariera intre tine si ghizii tai. Practica constant dezvoltarea acestei relatii sacre. Vei vedea ca viata devine mult mai usoara atunci cand vei vedea comunicare zilnica cu ghizii tai.

Rugaciune: Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma calauzesti in fiecare zi sa fiu in contact cu Tine, cu ingerii si ghizii mei spirituali care ma ghideaza sa ma mentin pe adevarata mea cale si sa imi implinesc menirea in timp ce traiesc in bucurie si adevar aici pe pamant.

Citeşte continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.