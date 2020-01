Arhivele Naţionale americane au modificat o fotografie cu marşul femeilor din 2017 pentru a ascunde numele lui Trump

“Am greşit”, este mesajul de pe contul de Twitter al Arhivelor Naţionale, postare în care se recunoaşte că unele cuvinte de pe pancartele din fotografie au fost blurate. Fotografia nu mai este expusă, însă “cât de curând posibil” în locul acesteia va fi expusă una nemodificată.



În fotografia originală, făcută de Mario Tama de la Getty Images, apare o mulţime de oameni mărşăluind pe bulevardul Pennsylvanya din Washington, la 21 ianuarie 2017, la o zi după învestirea lui Trump. În imaginea originală apar pancarte cu mesajele “God Hates Trump” şi “Trump & GOP – Hands Off Women”, care la expunerea fotografiei au fost blurate pentru a nu se vedea numele Trump, potrivit news.ro.





Arhivele Naţionale au precizat că vor fi revizuite procedurile şi politicile cu privire la expoziţii.”Ne cerem scuze, vom începe imediat o revizuire a procedurilor şi politicilor pentru expoziţii pentru ca aşa ceva să nu se mai întâmple”.

Uniunea Americană pentru Libertăţile Civile a cerut ca Arhivele Naţionale să explice de ce s-a luat măsura de blurare a fotografiei şi să dezvăluie cine a luat decizia.



Arhivele Naţionale au reacţionat precizând că decizia s-a luat în calitate de “agenţie care nu are partizanate şi este apolitică”, pentru evitarea implicării “în controversa politică actuală”, scrie news.ro.



În plus, au fost blurate referirile la organele genitale ale femeilor, deoarece muzeul are numeroşi vizitatori tineri şi cuvintele ar putea fi nepotrivite pentru ei.



La 21 ianuarie 2017, un milion de oameni, majoritatea femei, au manifestat la Washington pentru drepturi civile şi împotriva lui Trump.