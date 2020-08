Ariana, fetiţa internată la cerere ca să-şi protejeze mama de COVID-19, despre clipele petrecute în spital: "Asta te înspăimântă"

Cele 14 zile petrecute în spital i-au schimbat viata Arianei, iar mama, care a fost bolnava în trecut de cancer, a fost astfel salvata de sacrificiul fetei de 12 ani.

"Mama mea a inceput sa planga, chiar daca vorbea cu doamna doctor la telefon, empatiza cu mine pot sa spun si chiar am crezut ca ma pierd dar mi-am gasit un echilibru si am reusit sa fiu tare, ca sa nu ii dau si ei virusul. Mereu ma gandesc la ea.

Mama mea este sensibilă, mai ales in privinta mea. Si oricat de tare as vrea sa par, subiectul despre mama mea ma sensibilizeaza. Voiam sa fiu internata in spital ca sa o protejez pe ea, pentru ca stiam ca e mai sigur sa stau acolo decat acasa. Cu siguranta primul ei cuvant a fost nu. Dar eu voiam sa fac asta. Pentru noi.

Am incercat sa conduc situatia. Mi-am pus carti, culegeri. Imi place sa invat, mama mea imi spune ca sunt o tocilara. La toate materiile am aproape 10, in afara de matematica", a povestit fata pentru România TV.

Ariana isi aminteste cu emotie clipele petrecute in Spitalul Covid dar si de oamenii pe care i-a intalnit acolo.

"Sunt persoane absolut normale si nu au absolut nimic. La prima convorbire cu domna doctor am vazut ca empatizeaza cu mine si am vazut ca este un om special. Prima noapte a fost cam lungă. Din prima noapte am inceput sa vars. Eu cred ca din cauza medicamentelor, pentru ca la primul contact cu medicamentele am avut stari de greata. Voiam sa plang dar ceva nu ma lăsa. O persoana mi-a spus ca un om are doar un numar de lacrimi și sa nu le folosim asa", a mai precizat adolescenta.

Ariana a avut in perioada in care a stat internata multe momente grele.

"Mi-a fost greu sa stau singura, să fiu departe de familia mea si de prietenii mei in acelasi timp. Cu siguranta nu o sa uit asta niciodata. Nu m-a afectat atat de tare. Am stat intr-un spital, o clădire ca si casa mea, dar nu am fost cu persoanele dragi mie. Am fost singura si asta te inspaimanta", a ma povestit adolescenta în vârstă de 12 ani.

Pentru mama Arianei despartirea de fiica ei a fost dramatica.

"Pur si simplu nu stiam de mine. Ma incuraja, eu ii spuneam ca nu poti sa pleci. Si-a facut bagajele, nu voiam eu sa o las sa plece. Dar ea tot timpul ma incurajeaza pe mine. Ariana zambea si imi spune că o sa fie bine, că vine înapoi. Nu puteam sa ma duc la ea şi vorbeam doar prin telefon. Am un copil minunat, multumesc lui Dumnezeu", povesteşte mama Arianei.

Acum Ariana trebuie sa stea izolata la domiciliu pentru inca 14 zile pentru a elimina orice risc de reinfectare.