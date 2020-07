O fetiţă de 12 ani, infectată cu Covid, a cerut să fie internată pentru a-şi proteja mama grav bolnavă: "Mama, lasa-mă la spital"

Povestea emoţionantă a ajuns şi în presă, după ce fetiţa în vârstă de 12 ani a insistat să fie internată la spital. Aceasta s-a infectat de la o prietenă care era asimptomatică şi a refuzat să rămână acasă pentru a o proteja pe mama ei.

Cele două sunt nedespărţite de la naştere, pentru că mama își crește singură fiica în urma unei tragedii în familie. Relaţia lor este una strânsă, iar acest lucru s-a putut observa din dorinţa arzătoare a fetiţei de a-şi proteja singura persoana care este în viaţă pentru ea.

Mama fetiţei a fost diagnosticată cu o afecţiune oncologică în anul 2018. De atunci a fost supusă unei operaţii pentru extirparea tumorii, făcând patru sesiuni de chimioterapie la Cluj.

De atunci fetiţa s-a maturizat foarte mult, devenid sprijin pentru mama ei. A luptat împreună cu ea pentru a fi cât mai mult timp împreună, iar acest lucru se întâmplă şi acum, când feţita stă singură în spital pentru a se trata coronavirus.

"Încă de la aflarea rezultatului, Ariana a hotărât că se internează, mi-a zis că vrea s-o las la spital. Nu avea niciun semn de boală, dar ştie de pe net şi de la televizor că şi persoanele asimptomatice pot transmite virusul (....) Când m-a văzut plânsă şi-a dat seama că şi al doilea rezultat a ieşit rău. Mi-a spus hotărâtă că vrea să o sun pe doamna doctor, că vrea să se interneze. I-am răspuns că eu nu vreau, dar pur şi simplu s-a dus în cameră, şi-a făcut singură bagajul şi apoi mi-a cerut să sun la Salvare, s-o ducă la spital. Am ieşit în curte plângând. Până să vină ambulanţa au trecut 10 minute, când a ajuns eram epuizată. A ieşit şi o vecină să ne îmbărbăteze, iar echipajul ne-a promis că vor avea grijă maximă de Ariana. Am vrut s-o însoţesc până la Infecţioase, dar nu s-a putut", a declarat mama fetiței pentru Bihoreanul.ro.

Micuţa Ariana i-a impresionat pe medicii şi asistenţii de la secţia de Boli Infecţionase a Spitalului Municipal din Oradea. Faptul că aceasta a înţeles pericolul de a-şi infecta mama şi a insistat să se interneze nu poate decât să bucure.