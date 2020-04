Armata începe vineri dezinfecţia Sucevei şi a împrejurimilor

Spitalul Județean "Sf. Ioan cel Nou" Suceava a fost militarizat, iar de vineri armata intervine și în oraș.

Ministrul Apărării Naţionale, Nicolae Ciucă, a anunțat în cadrul ședinței de guvern de joi după-amiază că o echipă de specialişti de la Unitatea militară de decontaminare de la Huşi va începe de vineri o acţiune de dezinfecţie în municipiul Suceava şi în împrejurimi.

Nu s-a anunțat cât va dura acțiunea și ce presupune exact, dar probabil că armata va colabora cu autoritățile locale în această acțiune de dezinfecție.

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat joi seara că managerul interimar Florin Filip, care a demisionat în cursul zilei de la conducerea SJU Suceava pentru a fi înlocuit cu colonelul Daniel Ionuţ Derioiu, era depăşit de situaţia creată în unitatea spitalicească din cauza numărului mare de cazuri de pacienţi şi cadre medicale infectate cu COVID-19.

"Ştiam de acum o săptămână ce este la Suceava: o serie de nereguli, atât manageriale, cât şi din partea corpului medical, cât şi din partea DSP-ului de atunci, care nu a făcut nicio anchetă, medici care n-au respectat nici izolarea, nici internarea pentru cei pozitivi; pacienţi, la fel, care n-au respectat izolarea... A fost o transmitere continuă, accelerată, care în acest moment este la fel de accelerată. Am adus atunci medici de la Iaşi, am refăcut Unitatea de Primire Urgenţe, am refăcut parţial Direcţia de Sănătate Publică, pentru a începe nişte anchete, am refăcut nişte circuite şi am repus un manager. Un manager nou, care era din sânul medicilor, cu mai multe recomandări. Trebuia să aducă nişte schimbări; nişte schimbări care nu au apărut şi nu ne permitem să stăm mai mult timp. La o săptămână nu au apărut, ba, din contră, managerul încerca oarecum să ne sugereze că îşi dă demisia din cauza condiţiilor, deşi avea echipamente, deşi avea medicamente, avea materiale sanitare, primite chiar în ultimele zile", a spus Tătaru.

