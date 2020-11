AS ROMA - CFR CLUJ 2020. Dan Petrescu: "Pierd bani stând la CFR Cluj"

AS ROMA - CFR CLUJ 2020. "După meciul cu Mediaş am fost foarte nervos la ceea ce am văzut pe teren, în primul rând nu era echipa care trebuie să fie pe teren, nu am avut jucătorii pe care îi voiam şi în al doilea rând felul cum am fost arbitraţi. Asta se întâmplă de foarte mult timp şi am tras mereu un semnal de alarmă. Şi pe fondul nervilor am zis că am nevoie de o pauză şi asta este realitatea, eu chiar am nevoie de o pauză. E prima oară când zic acest lucru de când sunt în fotbal, pentur că s-au adunat prea multe. Sunt convins că, luând trei campionate la rând, toată lumea îşi doreşte să nu mai fim noi. Vorbesc de ceilalţi, în afară de fanii CFR-ului. Cred că toată lumea şi-ar dori ca altcineva să mai câştige campionatul şi această presiune care este pe noi, pe ambele fronturi, m-a făcut să declar ce am declarat şi nu regret ce am declarat, pentru că era realitatea, chiar am nevoie de o pauză. M-am gândit după meciul cu FC Argeş să-mi iau o pauză de cinci, şase zile şi să mă gândesc la ceea ce este mai bine pentru mine şi pentru clubul CFR, dar normal am contract încă un an şi jumătate şi sper să-l duc până la capăt. Pauza va fi doar după meciul cu Argeş, pentru că, în momentul de faţă, sunt aşa de multe probleme la echipă încât n-ar fi corect să-mi iau pauza înainte. Sunt mulţi accidentaţi, foarte mulţi cu Covid. Nu ştiu, cred că avem 14 sau 15 jucători pregătiţi să joace la meciul cu Roma, deoarece avem probleme mari de lot. Mai sunt câţiva jucători, dar aceia nu sunt trecuţi pe lista UEFA, cum ar fi Costache, Aurelio şi Soares, plus Ben Youssef care sper să fie jucătorul nostru. Va fi un meci foarte greu cu 15 gladiatori şi nu aş vrea să-i als pe jucători tocmai acum, au nevoie de mine, sunt convins, şi eu de ei, dar sper ca după meciul cu Piteşti să-mi încarc bateriile şi să nu mai dau satisfacţie adversarilor care se gândesc că dacă eu voi pleca CFR va fi mai slabă şi încerc să duc contractul până la final", a declarat Dan Petrescu, potrivit unei înregistrări video postate pe pagina de Facebook a CFR Cluj.

El a negat existenţa vreunui conflict între el şi patronul clubului, Neluţ Varga. "Eu cu patronul nu m-am certat niciodată, pentru că nu am avut de ce. El e patron, eu sunt jucător, fiecare cu treaba lui. Să nu uităm că patronul a venit în Dubai după mine să mă ia înapoi la CFR Cluj. Dacă sunt divergenţe, sunt între mine şi toţi de la club, pentru că aşa e normal, aşa e într-o familie, dar eu cu patronul nu m-am certat deloc. S-a speculat în ziare că aş avea o ofertă din Rusia şi vreau să plec. Dacă aş avea o ofertă din Rusia şi aş vrea să plec, patronul e primul care află, pentru că aşa e normal. Când am avut ofertă din China, patronul a aflat, era o ofertă fantastică, patronul m-a înţeles, de fapt clubul CFR a înţeles şi am plecat, chiar am făcut o conferinţă de presă. Ofertele nu lipsesc, suntă telefonul mereu, nu au lipsit şi nu vor lipsi şi cred că merit asta, pentru că am făcut ceva în fotbalul românesc şi european. S-a mai scris că eu câştig foarte mulţi bani la CFR Cluj. Într-adevăr eu câştig foarte mulţi bani la CFR, dar pierd bani stând la CFR Cluj. Eu nu sunt la CFR pentru bani, dacă mă luam după ofertele pe care le aveam, câştigam mult mai mulţi bani decât la CFR. În primul rând eu stau la CFR penturu peformanţă, cred că am reuşit acest lucru. Nu cred că mai este un antrenor român după Revoluţie să aibă atâtea meciuri jucate în cupele europene şi cu asemenea rezultate. Deci sunt unicul. Suntem singurul club care reuşim să facem performanţă în Europa, ceea ce este foarte important şi ar fi păcat ca la anul acest club să nu fie în Europa. Nu vreau să supăr pe cineva, dar alte echipe au cam dezamăgit în cupele europene. CFR nu a dezamăgit, iar eu nu sunt aici ca să iau bani, cum s-a scris - e normal că sunt plătit ca antrenor şi câştig bani foarte buni pentru România - dar eu nu rămân aici pentru bani. Sau că am ofertă să plec şi fac scandal. Nu, eu nu fac scandal, eu doar am cerut jucători şi să fiu arbitrat corect. Atâta fac. Dar nu e scandal, asta e realitatea. E normal, când stai la club toată ziua, să mai ai şi căderi şi să fii obosit şi stresat cum sunt eu în momentul de faţă. Poate ieşirea de după meciul cu Mediaş a fost normală, într-un fel", a spus tehnicianul.

Dan Petrescu se plânge că echipa CFR Cluj nu este suficient de respectată în România: "Nu suntem respectaţi destul. Este incredibil ce face CFR în cupele europene, ţinând cont de ce jucători şi buget are. Dacă şi din grupa asta obţinem calificarea, ar fi incredibil, ţinând cont de numărul de jucători pe care îl avem, de vârsta jucătorilor şi de faptul că nu au avut performanţă până la această vârstă, ca să poţi să zici că noi avem 20 de internaţionali în echipă sau 15. Jucătorii merită mai mult respect pentru că ei joacă, după care şi noi, restul, antrenorii şi clubul, pentru că până la urmă nu poţi să ai rezultate fără club în spate, nu pot fi numai jucători şi antrenori, trebuie să fie şi clubul. În perioada asta clubul a câştigat, iar în continuare la fel va fi, va pierde sau va câştiga clubul, nu numai antrenorul sau numai jucătorii."

Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat duminică seară, că intenţionează să se despartă de campioana en titre, el precizând că are nevoie de o pauză şi că nu a primit ceea ce a cerut.

"Nu mai vreau să stau la echipă, că n-avem nicio şansă, după meciul cu Roma vreau să plec. M-am săturat, mă duc. Îmi iau la revedere de la toată lumea. Să vină altcineva să facă faţă. Să mă mai lase şi pe mine în pace, să mă mai odihnesc. Eu vreau ca echipa să se prezinte (la meciul cu FC Argeş), dar cu alt antrenor, eu nu mai vreau. Am o clauză şi dacă nu mai pot să antrenez ce să fac? Să antrenez cu clauza în mână? Nu mai pot face faţă, am cerut mereu arbitraje corecte, jucători şi să mă lase să-mi fac treaba. Arbitraje corecte n-am... Dacă campioana României este arbitrată acasă aşa... ", a spus Petrescu.

Formaţia CFR Cluj a fost învinsă, duminică seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de echipa Gaz Metan Mediaş, într-un meci din etapa a noua a Ligii I.