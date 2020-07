Aşa mamă, aşa fiică! Cum arată fiica Oanei Cuzino!? La doar 18 ani s-a transformat într-o femeie foarte atrăgătoare

Naomi îi seamăna fizic foarte mult, mai ales acum când a ajuns la vârsta majoratului. Oana a declarat că fiica ei este cu siguranţă "versiunea mea mult mai îmbunătăţită".

"Suntem asemănătoare și diferite, iar ea clar este versiunea mea mult îmbunătățită din foarte multe puncte de vedere, și asta mă face să mă simt mândră și fericită. Nu, noi două, mereu, am discutat înainte de a ajunge într-o etapă fiziologică nouă: ce i se poate întâmpla ei sau prietenilor, colegelor și cred că asta a ajutat-o să se detașeze mai mult și să fie mai analitică și pru- dentă, așa că nu am trecut prin nicio sinusoidă în relație. Ne înțelegem minunat, este un copil de o bunătate rară, foarte serioasă, respectuoasă și conștiincioasă, nu a fost niciodată cazul de a o împinge de la spate la școală, fiindcă este ambițioasă și are planuri academice mari, pe care i le susțin", a declart Oana Cuzin.

Întrebată cum este pentru Naomi să fie fiica unei vedete, Oana a răspuns că este o persoană relaxată şi nu se stresează prea uşor.

"Nu cred, mereu a amuzat-o, mai ales în interacțiunea cu oamenii de pe stradă, de exemplu, care mă recunoșteau și care îmi adresau întrebări, felicitări sau comentarii. Ea este o persoană relaxată, cu simțul umorului, nu se stresează prea ușor", a adăugat Oana.

De asemenea, Oana a dezvăluit pentru viva.ro că fiica ei nu-i va călca pe urme şi că îşi doreşte să studieze Psihologia.

"Şi-a propus să studieze Psihologia și mă bucur că are șansa să studieze lucruri minunate, la un nivel științific avansat, și să pună bazele unei cariere solide. Urmează o perioadă minunată de independență, tinerețe, energie, în toate planurile! Îmi amintesc cu plăcere că am trecut și eu cu mult entuziasm prin această perioadă de timp și îmi doresc ca ea să o valorifice și mai mult și să se bucure din plin!", a declarat Oana Cuzin.