ASIA EXPRESS 25 FEBRUARIE 2020. Ultima şansă, ce echipă a părăsit competiţia. Surpriză mare! VIDEO

UPDATE> Ancora a fost roșie, în „Asia Express", sezonul 3, episodul 7. Nico și fiica ei, Andra, părăsesc competiția, după ce au pierdut cursa pentru ultima șansă.

Astfel, prima echipa care a fost eliminată din sezonul 3 de la Asia Express este cea formată din Nico şi fiica ei, Andra!

„Sinceră să fiu nu aveam speranță că vom trece mai departe. Era de așteptat. Sunt foarte fericită, pentru că am cunoscut oameni minunați în acest concurs. Pot spune că asta va fi o amintire foarte frumoasă, mă bucur că am avut-o pe mama lângă mine", a spus Andra.

„Eu am încurcat-o, la modul că ea putea mult mai mult decât mine. E o diferență, totuși, de vârstă", a spus și Nico, care i-a și cerut iertare fiicei ei.

Alex Velea și Mario Fresh au ajuns primii la Gina Pistol, după cursa pentru ultima șansă.





UPDATE> Alex Velea a vărsat lacrimi în „Asia Express", sezonul 3, episodul 7, în ultima misiune din cursa pentru ultima șansă, când a ajuns în situația de le a oferi ajutor unor oameni sărmani, alături de coehipierul său, Mario Fresh.

Mai întâi, Alex Velea și Mario Fresh au ajuns să ajute la teme un băiețel la teme, pentru că în familia lui, copilul nu are de la cine să primească ajutor la lecțiile lui.

„N-am văzut în viața mea de când m-a făcut mama așa ceva. Alea, de fapt, nu sunt condiții. Doar supraviețuiesc. Nu știu cum au puterea să zâmbească. Nici nu știam ce să le spun”, a spus Alex Velea.

„Mi-am adus aminte de copiii mei. M-am gândit ce norocoși sunt că s-au născut într-o familie așa. Ne-am dori ca viitorul lor să fie unul frumos. M-am bucurat că ne-am născut în altă parte a lumii și că Dumnezeu ne-a oferit ce ne-a oferit. A fost cea mai grea, cea mai emoționantă misiune de la Asia Express de până acum. Cea care m-a dărâmat sufletește. N-am putut să fac mai mult de atât. Cu o floare nu se poate face primăvară. Atât am putut noi să facem", a mai spus Alex Velea.

UPDATE: Alex Velea, coehipierul său, Mario Fresh, și rivalii lor din cursa pentru ultima șansă, s-au transformat în drag queens, cu peruci și tocuri, în „Asia Express", sezonul 3, episodul 7.

La cea de-a doua misiune din cursa pentru ultima şansă, concurenţii au trebuit să reproducă mai multe fotografii deghizându-se în „drag queens". Fiecare echipă și-a ales câte o drag queen care le-a făcut poze, reproducând fotografiile date.

„Nu suntem străini de genul acesta de artă”, au spus Alex Abagiu și Radu Vlăduț, care chiar au găsit un punct de comunicare cu ele – au menționat-o pe Manila Luzon, drag queen celebru.

„El/ea își dorea ca pozele să iasă de o frumusețe rară și își dorea foarte mult să semene cu modelul. Voiam să câștigăm, așa că făceam orice!”, a spus Alex Velea, fiind de acord cu Mario Fresh că au nevoie să meargă la psiholog după această probă. „A început prea mult să mergem așa.”, a spus Alex Velea, izbucnind în râs.





UPDATE ASIA EXPRESS 25 FEBRUARIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. „Gina este într-o rochie roșie foarte frumoasă și ne bucurăm să o vedem de fiecare dată", a spus Florin Ristei. Cele trei echipe care intra în cursa pentru ultima şansă sunt Nico şi fiica ei, Andra, Alex Velea şi Mario Fresh, Alex Abagiu și Radu Vlăduț.

ASIA EXPRESS 25 FEBRUARIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Lia Bugnar și Maria Buză au izbucnit în plâns, la „Asia Express", sezonul 3, pe „Drumul Comorilor", când au văzut ceva ce le-a emoționat profund. Maria i-a cântat unei nevoiașe, încercând să îi ofere un moment de bucurie, iar Lia i-a oferit un În timp ce căutau cazare în Manila, Maria Buză și Lia Bugnar au văzut scene ce le-au făcut să plângă.

„Aceste pisici sunt atât de amărâte, încât nici nu știu ce trebuie să facă cu mâncarea! Le pui mâncare și nu o mănâncă. Sunt foarte prăpădiți – și oameni și animale! Este foarte nedrept (referindu-se la diferențele în privința traiului în lume, n.r.) ", a spus Lia Bugnar, cu lacrimi pe obraji.

Apoi, Lia Bugnar și Maria Buză au întâlnit o femeie care locuiește pe străzi, după ce soțul ei a murit, în urmă cu 20 de ani, și a rămas fără casă. Lia Bugnar i-a dat o bancnotă de 100 de pesos, iar Maria Buză i-a cântat. „Am simțit nevoia să îi dau o părticică din sufletul meu în momentul acela", a spus ea.

Ele nu au fost singurele care au simțit nevoia să ofere ceva. Și Radu Vlăduț, care face echipă cu Alex Abagiu, i-a oferit ceva de mâncare unui nevoiaș.





ASIA EXPRESS 25 FEBRUARIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Pentru două dintre cele două echipe etapa din această seară este uşoară, pentru că şi-au câştigat imunitatea, însă restul de 7 echipe au şanse egale să participe la ultima cursă. De asemenea, urmează şi momentul votului, unde fiecare echipa va vota pe cel pe care îl vrea în cursă, cu argumente.

ASIA EXPRESS SEZONUL 3, 25 FEBRUARIE 2020. Concurenții au continuat să descopere specificul culturii filipineze în probele de luni seară. După ce au reconstruit steagul țării și au lucrat pentru proprietarii restaurantelor locale s-au îndreptat cu pași grăbiți către Gina, căci doar primele două echipe aveau să se califice la amuletă. Speak și Ștefania şi Adda și Cătălin au fost cei care s-au luptat umăr lângă umăr în cel mai strâns joc de până acum, ce le-a testat îndemânarea, puterea, rapiditatea, dar și abilitatea de a construi puzzle-uri.

ASIA EXPRESS SEZONUL 3, 25 FEBRUARIE 2020. La doar o piesă diferență, Speak și Ștefania au fost declarați învingători și au adjudecat amuleta în valoare de 1000 de Euro.

ASIA EXPRESS SEZONUL 3, 25 FEBRUARIE 2020. Seara de luni a continuat cu cea mai savuroasă probă, în care vedetele au fost nevoite să le facă localnicilor adevărate serenade, în timp ce erau acompaniați de un muzicant local. Florin Ristei și Dan au fost cei care au îndeplinit proba cel mai repede, reușind să pășească primii pe covor în fața Ginei și să câștige prima lor imunitate în acest concurs.

”Dacă ar fi să faci un dicționar ilustrat, la cuvântul bucurie ar trebui să pui reacția mea de la imunitatea asta de astăzi!”, a spus Florin Ristei. Așa se face că cei doi se vor alătura echipei formate din Alina Ceușan și Carmen Grebenișan, vor avea cazare asigurată și se pot bucura de restul etapei ca turiști. Toți patru au garanția că vor continua competiția, căci echipele imune nu pot fi votate în cursa pentru ultima șansă.

Luni seară, Asia Express - Drumul Comorilor s-a clasat din nou ca lider de piață pe toate categoriile de public. Cel mai dur reality-show a ținut în fața televizoarelor aproape 1.700.000 de telespectatori la nivel național, în minutul de maximă audiență de la 20:17. În intervalul orar în care a fost difuzată emisiunea, 19:58 – 23:50, Asia Express a fost lider de piaţã la nivelul tututor categoriilor de public. Astfel, pe publicul comercial cu vârste cuprinse între 18-49 de ani, Antena 1 a condus cu o medie de 8,7 puncte de rating și 24.9% cota de piață, fiind urmată de Pro TV cu 6,8 puncte de rating și 19,5 procente din cota de piață. Şi la nivelul publicului din mediul urban, Antena 1 a condus topul audienţelor, întregistrând un rating mediu de 7 puncte şi 16.2% cota de piaţã, în vreme Pro TV înregistra atunci 6,1 puncte de rating şi 14.3 procente din cota de piaţã. Și la nivelul întregii țări, cei mai mulți telespectatori au ales să urmărească a doua etapă din Filipine, astfel că emisiunea a fost lider de audiență cu o medie de 6,9 puncte de rating și 16.1 cota de piață, în vreme ce Pro TV se clasa pe poziţia secundã cu o medie de 6,3 puncte de rating și 14.8% cota de piață. Antena 1 a fost lider de audință și la nivelul intervalului cel mai vizionat al zilei, prime-time, situat între 19.00-23.00, pe publicul comercial.

Concurenții au continuat să descopere specificul culturii filipineze în probele de luni seară. După ce au reconstruit steagul țării și au lucrat pentru proprietarii restaurantelor locale s-au îndreptat cu pași grăbiți către Gina, căci doar primele două echipe aveau să se califice la amuletă. Speak și Ștefania şi Adda și Cătălin au fost cei care s-au luptat umăr lângă umăr în cel mai strâns joc de până acum, ce le-a testat îndemânarea, puterea, rapiditatea, dar și abilitatea de a construi puzzle-uri. La doar o piesă diferență, Speak și Ștefania au fost declarați învingători și au adjudecat amuleta în valoare de 1000 de Euro: ”Eram la limită față de cealaltă echipă! A fost cea mai grea amuletă din viața mea. Cred că disperarea noastră o să ne ducă departe”, a spus Ștefania. Seara de luni a continuat cu cea mai savuroasă probă, în care vedetele au fost nevoite să le facă localnicilor adevărate serenade, în timp ce erau acompaniați de un muzicant local. Florin Ristei și Dan au fost cei care au îndeplinit proba cel mai repede, reușind să pășească primii pe covor în fața Ginei și să câștige prima lor imunitate în acest concurs.

Adda și-a ieșit din minți la Asia Express. S-a certat cu soțul ei la cuțite: "Nu te mai suport! Îmi vine să îți crăp capul. Ești un idiot”

În ediția de luni seara din Asia Express, Adda a clacat și s-a certat încontinuu cu Cătălin. I-a adresat injurii și i-a spus în repetate rânduri că vrea să meargă acasă. Supărată că nu este lăsată să participe la luarea deciziilor în probele pe care le au de parcurs, Adda l-a făcut pe Cătălin „idiot', amenințându-l că o să îi „crape capul'.



Echipele Stefania alături de Speak și Adda împreună cu Cătălin au concurat pentru avantaj, însă cei din urmă au pierdut proba în ultima secundă. Vedeta a fost nervoasă pe tot parcursul probelor, însă a clacat de-a dreptul după ce, fiind nevoiți să ajungă în Manila, Cătălin a ales un drum diferit de toți ceilalți concurenți.

Deși Adda i-a spus de la început că drumul este greșit, Cătălin a continuat să meargă, explicându-i că drumul e bun și va duce în locul care trebuie, doar că traseul este diferit de al altor concurenți.



După multe momente în care cântăreața și-a exprimat furia și nervii, cântăreața a clacat și a fost în pragul unui atac de panică.

„I-am spus de la început că drumul pe care am luat-o astăzi nu e ok. Clar n-a fost drumul bun pentru că nu ne-am întâlnit cu nimeni pe drum. Îmi pare rău că am venit. Mi-ar fi plăcut ca tu să ai încredere în intuiția mea (...) Eu nu știu ce caut aici, departe de copilul meu, chiar nu știu. Simt că fac atac de panică'