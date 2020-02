Speak şi Ştefania, la un pas de bătaie la Asia Express. Şi-au adresat cuvinte dure: "Ce faci, mă tragi la răspundere? Îţi dau cu.."

Ştefania: Nu suntem ultimii, suntem penultimii.

Speak: Hai să mergem, lasă astea! Gata, vrei să-ţi car eu ăsta?

Ştefania: În loc să-mi *** starea, fii ăla care nu mi-o ****, pentru că tu când ai starea nasoală, eu tac şi sunt lângă tine, e ok!

Speak: Dar fă-te măh de c***t dacă vrei...

Ştefania: Tot eu, boss, tot eu mă fac de c***t. Încearcă să fii cu mine, dacă eu sunt leşinată.

Speak: Ce să-ţi fac? Ce să-ţi fac? Eşti nebună la cap? Ce să-ţi fac eu ţie? O să fie bine? N-o să fie bine... Şi eu sunt obosit, nici eu n-am chef.

Ştefania: Dar tu, de când am plecat de acasă, eşti obosit.

Speak: Dar nu înţeleg... care e poblema ta? Ce p**a mea, mă tragi la răspundere de când sunt obosit?

Ştefania: Boss, mă iau nervii, de-ţi dau cu ochelarii ăştia în cap. Gata, lasă-mă, că mă enervezi!

"Nu suport să pierd în niciun fel, nu suport să fiu pe locul 2. Dar, aici, nu suntem de locul 1, dar măcar de locul 3. Eu deja aveam o cădere nervoasă şi am avut o criză. Ăla a fost momentul meu de repulsie totală faţă de zilele de când suntem în Asia Express şi sunt puţine. Aprob faptul că este nasol în anumite locuri, că igiena nu există, că ne stresează anumite lucruri, ok, dar sunt momente când izbucnesc foarte tare, ca în cel de astăzi", a declarat Ştefania.

"Eu, dacă am făcut tot posibilul să fim pe locul 1 şi nu am ajuns, ce vrei să fac, să mă omor? Ne-am întânit cu Ada şi cu Cătălin şi mi-am dat seama că nu suntem pe ultimul loc. Tu m-ai certat degeaba", a completat Speak.

Alex Velea şi Mario Fresh au ajuns la închisoare

Alex Velea şi Mario Fresh au făcut un adevărat show la Asia Express, emisiune ce s-a filmat în Filipine şi se difuzează acum la Antena 1. În aventura lor, cei doi artişti au ajuns la închisoare, asta pentru a doua oară. Acum, ei au decis să intre pentru a le cere poliştilor să îi ajute ca să găsească destinaţia unde trebuiau să ajungă.

Nu au avut prea mult noroc, ba chiar mai mult, au pierdut jumătate de oră, încercând să explice şefului de secţie cine sunt şi de ce nu au acte de identitate asupra lor.

Singura faptă bună pe care Alex şi Mario au făcut-o în acea zi, a fost să le ofere atchara uno deţinute care se aflau după gratii.

"Ne-am gândit că am mers prima oară la poliţie şi am zis că poate mergem şi a doua oară. Am ajuns în acelaşi loc, unde am fost în ziua precedentă şi am cerut ajutorul unui poliţist să ne ducă la locaţia unde trebuia să ajungem. Ne-ar fi dus, dar a zis să ceară mai întâi voie şefului.

În timp ce aşteptam, nişte femei de după gratii au văzut că aveam atchara în ghiozdan şi ne-au cerut. Am făcut o faptă bună pentru puşcăriaşi, ţi s-a mai şters un păcat.

