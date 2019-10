Articol publicat in: Societate

Asociaţia Industriei de Vaping: 350.000 de fumători care vor să renunţe la acest viciu, condamnaţi tacit

Senatul României ar fi trebuit să voteze Raportul de respingere a Proiectului de lege care urmărește suprareglementarea comerțului cu produse din tutun și implică, printre altele, restricționarea totală a comunicării pentru produsele de vapat cu potențial de risc redus, diminuând astfel șansele de reușită pentru peste 350.000 de fumători adulți care își doresc să renunțe la fumatul tigaretelor cu ajutorul lor, potrivit unui comunicat al Asociației Industriei de Vaping (AIV). Propunerea legislativă a fost respinsă de către Comisiile de specialitate ale Senatului, dar raportul comun nu a mai ajuns sa fie votat in plen, din cauza îndeplinirii termenului formal de adoptare tacită. Astfel, acesta va fi unul dintre cele 100 de proiecte care vor fi adoptate tacit de către Senat pe data de 18 octombrie. În acest caz, votul Camerei Deputaților va fi crucial pentru cei peste 350.000 de fumători români care apelează la noile produse pentru a renunța la fumatul de tigarete conventionale. "Cel mai grav aspect îl reprezintă faptul că inițiativa legislativă pune semnul egalității între țigarete și produsele de vapat. Acestea din urmă utilizează o tehnologie nouă, care ar putea reprezenta una dintre cele mai mari oportunități în domeniul sănătății publice din ultimii 20 de ani. Echivalarea fumatului cu vapatul este o greșeală majoră, întrucât aceste produse, semnificativ mai puțin nocive decât țigaretele, îi pot ajuta pe fumători să renunțe la fumat sau să reducă riscurile asociate fumatului și pot avea o contribuție majoră asupra sistemului de sănătate publică din România", arata comunicatul AIV. În aceste condiții, Asociația Industriei de Vaping, în numele membrilor și a partenerilor săi, solicită Camerei Deputaților respingerea proiectului de lege L443/2019 aflat actualmente în dezbatere la nivelul Parlamentului României. "Consideram ca o viitoare definiție a vapatului, in context european, ar trebui să permită realizarea unui cadru de reglementare care separă aceste produse față de cele din tutun combustibil. Prevederile referitoare la publicitate, promovare și comunicare in general ar trebui să reflecte caracterul diferit al vapatului față de țigări și alte produse de tutun combustibil, dara fiind oferirea de alternative mai bune la fumat pentru fumătorii adulți.

De asemenea, este necesară consultarea și implicarea tuturor părților interesate într-un proces transparent de elaborare a unei legislații viitoare adecvate, în care să fie atinse cu succes următoarele trei obiective majore: protecția tinerilor și a copiilor, sprijinirea adecvată a fumătorilor adulți care vor să renunțe la fumat, prin facilitarea accesului la alternative mai puțin nocive, și reducerea impactului negativ asupra sistemului de sănătate publică prin reducerea riscurilor asociate fumatului" spun cei de la AIV. "Introducerea de restricții suplimentare arată că autorii noii propuneri legislative nu au o înțelegere clară a tipurilor de măsuri care îi pot ajuta cu adevărat pe fumători să renunțe la fumat. Mai mult, aceștia invocă permanent accesul prea facil al minorilor la aceste produse, în ciuda interdicției de vânzare și de distribuire gratuită a acestor produse. Dar dacă principala problemă este accesul facil al minorilor la aceste produse la punctul de vânzare, nu vedem cum noile propuneri legislative, care se referă la expunere, publicitate și promovare, pot împiedica acest acces. Pentru a împiedica accesul este de fapt necesară o implementare mai bună a legilor existente, înăsprirea amenzilor pentru încălcarea lor, facilitarea controlului actelor de identitate în magazin și alte asemenea măsuri. Este foarte important ca Parlamentul și instituțiile de reglementare din România să bazeze deciziile de reglementare cruciale pentru sănătatea fumătorilor și lupta împotriva fumatului pe dovezi științifice confirmate și bunele practici din domeniu, și nu pe prejudecățile și alarmismul care au stat la baza propunerilor legislative anti-vapat aflate în discuție" se mai arata in comunicat.

