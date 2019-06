Astrologia verii 2019: 7 pasi ca sa ai o vara de exceptie

Poti afla mai multe despre solstitiul de vara aici, iar cum este influentata zodia ta de intrarea in zodia Racului, gasesti aici!

Iata 7 pasi care te vor ajuta sa ai cea mai tare vara, potrivit astrologilor.

1. Vorbeste!

Asa cum celebra Kate Bush canta in melodia "Cloudbustin" (Just saying it could even make it happen – n.r. Doar sa spui si poate deveni realitate ceea ce spui), afirmatiile pozitive sunt cheia. Ia-ti viata in propriile maini si nu mai astepta ca ceilalti sa faca pentru tine. Vorbeste, spune ce vrei! Cu Mercur retrograd, trebuie sa fii atent la ce spui pentru a nu incurca lucrurile!

2. Simte!

Daca nu esti priceput la vorbe, atunci bazeaza-te pe intuitie! Asculta ce-ti spune sufletul si vei putea sa gasesti cuvintele potrivite. Soarele este in Rac, iar Racul are abilitatea de a se increde in abilitatile sale extrasenzoriale. Fa si tu ca el! Pont special: incearca sa citesti printre randuri!

3. Iubeste!

Cerul senin si vremea buna sunt conditii perfecte pentru navigare. Iar capitanul esti tu! Venus este in Gemeni, ceea ce te face mai dornic de contact fizic. Distreaza-te alaturi de partenerul de cuplu, iar daca esti singur, da-ti voie sa te indragostesti! E vremea capsunelor cu frisca!

