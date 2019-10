Articol publicat in: Extern

Atac armat la New York. Cel puţin 4 morţi şi mai mulţi răniţi

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Cel puţin patru persoane au murit şi mai multe au fost rănite într-un atac armat petrecut sâmbătă la New York, anunță canalele media americane. Foto: CBS Atacul s-a produs în Brooklyn, în apropierea unui club privat, relatează NBC New York şi ABC 7. Poliţia nu a stabilit până acum nici motivul dramei şi nici numărul de persoane care au tras. Niciun suspect nu a fost reţinut până în prezent. Potrivit un responsabil din poliţia new-yorkeză, răniţii, în număr de trei, sunt doi bărbaţi şi o femeie, iar vieţile lor nu sunt în pericol. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay