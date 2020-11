Atac armat la Viena. Cel puţin o persoană a murit VIDEO

UPDATE: Ziarul Kurier raportează șapte morți și mai mulți răniți.

Potrivit unor martori, doi indivizi au deschis focul, rănind mai multe persoane. Unul dintre presupuşii autori ai atacului a fost împuşcat mortal de forţele de ordine, iar altul este căutat.

"Au avut loc schimburi de focuri în centrul Vienei. Mai multe persoane au fost rănite. Numeroase echipaje ale forţelor de ordine au intervenit. În momentul de faţă, are loc o vastă operaţiune de securitate", este mesajul postat pe Twitter de Poliţia din Viena. Autorităţile încearcă să afle motivul atacului.

Într-o înregistrare video apărută online, despre care se presupune că a fost făcută la locul incidentului, se pot vedea oameni care alergau şi se aud împuşcături, în timp ce o persoană care nu apară în filmare îl îndeamnă pe autor să se retragă de la fereastră.

Poliţia nu a confirmat locul unde a avut loc atacul, dar mai multe conturi online susţin că incidentul a avut loc în vecinătatea unei sinagogi din centrul Vienei.

Un martor a declarat pentru un canal de televiziune că a văzut "o persoană care alerga cu o armă automată şi care trăgea sălbatic". Poliţia a ajuns apoi la faţa locului şi a ripostat, un alt martor raportând "cel puţin 50 de împuşcături", informează AFP.

"În acest stadiu, nu este posibil să se afirme dacă cea care a fost vizată a fost sinagoga", a reacţionat pe Twitter Oskar Deutsch, preşedintele Comunităţii Evreieşti din Viena (IKG).

#BREAKING: Reports now of a terrorist attack on a synagogue in #Vienna. Reports of mass shootings. At least one dead. A lot of injuries. Many very badly injured!#Vienne #ViennaAttack #synagoge #Israel #Austria #Oesterreich #Wien pic.twitter.com/qkuM9Uc1vZ