Klaus Iohannis, după atacul terorist din Viena: "Condamn cu putere aceste acte oribile de teroare"

"Știri teribile de la Viena în seara asta (luni seara, n.red). Condamn cu putere aceste acte oribile de teroare. Condoleanțele mele familiilor și celor apropiați victimelor. România este solidară cu Austria", a scris preşedintele Klaus Iohannis Iohannis pe Twitter.





Terrible news from #Vienna tonight. I strongly condemn these heinous acts of terror. My condolences to the families and close ones of the victims. Romania stands in solidarity with #Austria.