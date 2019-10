Articol publicat in: Sport

Atacantul naţionalei, implicat într-un ACCIDENT RUTIER. Maşina fotbalistului, GRAV AVARIATĂ

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 55 min) // Actualizat: (acum 55 min) // Sursa: romaniatv.net Sergio Aguero, atacantul celor de la Manchester City şi al naţionalei Argentinei, a fost implicat într-un accident rutier în drum spre antrenamentele echipei lui Pep Guardiola. Sergio Aguero (31 de ani) nu a pățit nimic şi nu a avut nevoie de îngrijiri medicale după accident, astfel că ar putea juca în meciul din week-end împotriva lui Crystal Palace. În schimb, maşina sa, un Range Rover, a fost avariată serios. Ce maşini de lux conduc vedetele din România. Nume grele în TOP 5 Contractul lui Sergio Aguero cu Manchester City este valabil până în 2021, astfel că sud-americanul ar putea pleca de la echipa britanică la 10 ani de la transfer. În 2011, manchester City plătea 40 de milioane de euro pentru a-l transfera de la Atletico Madrid. loading...

