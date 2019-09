Atentatele din 9-11 Septembrie, coincidenţe bizare: o fetiţă s-a născut la 9 Septembrie, la ora 9:11, cântărind 9:11 livre

Christina Brown a venit pe lume la Spitalul Metodist LeBonheur din Germantown, Tennessee. "Ea este noua viaţă între dezastru şi distrugere", a spus mama ei, Cametrione Moore-Brown.



Comemorări au avut loc de-a lungul Statelor Unite pentru a marca 18 ani de la atacul din 11 septembrie 2001, informează stiripesurse.ro.



Christina s-a născut prin cezariană, iar echipa a fost uimită să afle ora naşterii şi greutatea înregistrată. "Am auzit că medicul anunţă ora naşterii 9/11 şi atunci când au cântărit-o pe Christina, am auzit suspine de uimire când toată lumea şi-a dat seama că Christina cântărea 9/11, s-a născut la 9.11", a spus tatăl fetiţei, Justin Brown.



Rachel Laughlin, şefa asistentelor de la maternitatea în care s-a născut fetiţa a spus: "Lucrez în maternitate de peste 35 de ani şi nu am văzut niciodată ca data naşterii unui copil, ora naşterii şi greutatea, toate să fie cifre potrivite”.



La 18 ani de la atacurile teroriste, au avut loc momente de reculegere în mai multe locuri, inclusiv la "Ground Zero" - World Trade Center, în New York, la Pentagon, în Virginia, şi la Stonycreek Township în Pennsylvania.



Aproape 3.000 de persoane au murit atunci în urma atacurilor şi alte sute au fost rănite.