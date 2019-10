Atenţie! Aceste cupluri de zodii se despart până la sfârşitul anului

Publicat: (acum 57 min) // Actualizat: (acum 57 min) // Sursa: romaniatv.net Când vine vorba despre dragoste nimic, nu este sigur, nu avem de unde şti ce se va întâmpla în viitor şi cum va decurge relaţia pe care o avem. Există câteva cupluri de zodii care nu vor începe noul an împreună, care vor ajunge la concluzia că este mai bine ca fiecare să o apuce pe un drum separat. Berbecii şi taurii se vor despărţi până la sfârşitul anului, din cauza orgoliului pe care îl are fiecare dintre cei doi parteneri şi din cauza faptului că fiecare vrea să conducă relaţia în care se află. Aceeaşi soartă o vor avea şi cuplurile formate dintre lei şi peşti. Berbec ( 21 martie – 20 aprilie ) + Taur ( 21 aprilie – 20 mai ) Această combinaţie este una de-a dreptul fatală. Berbecii care hotărăsc să îşi aleagă un partener din zodia taur, nu ştiu în ce joc periculos se aruncă. Se pare că relaţia a mers bine până acum, însă, de o vreme, partenerii nu mai simt aceeaşi atracţie faţă de persoana iubită şi consideră că cineva se află la mijloc. Atât berbecul cât şi taurul îşi suspectează persoana de lângă de infidelitate, deoarece sunt neîncrezători în cel de alături. De asemenea, ambele sunt nişte zodii puternice, care nu renunţă niciodată la propria părere şi care consideră că au mereu dreptate. Rac ( 22 iunie – 22 iulie ) + Balanţă ( 23 septembrie – 22 octombrie ) Racii şi balanţele se vor despărţi înainte de venirea noului an. Deşi par compatibili fără doar şi poate, vor ajunge în clipa în care se vor despărţi, iar aceasta va veni destul de repede, înainte ca anul să se termine. Citeste articolul complet pe horoscop Clair.ro loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay